Paiporta se suma a la declaració d’emergència feminista

L’Ajuntament de Paiporta es va il·luminar aquest 20 de setembre de violeta, com a mostra de l’adhesió del consistori a l’emergència feminista, declarada per la Plataforma Feminista d’Alacant, i a la qual s’han sumat centenars de ciutats de tota Espanya. El repunt de casos d’assassinats i agressions sexuals a dones en els últims mesos ha motivat aquesta declaració, que pretén posar en alerta a totes les administracions públiques, els agents socials i la ciutadania sobre la necessitat d’incrementar els esforços per acabar amb aquesta xacra social. Més de 65 dones han estat assassinades en crims masclistes enguany, 17 d’elles a terres valencianes.