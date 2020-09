Paiporta se suma a la iniciativa Viles en Flor de la Comunitat Valenciana

Connect on Linked in

El programa promou la protecció i promoció dels espais verds per a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania

L’Ajuntament de Paiporta s’ha sumat al programa Viles en Flor, promogut per l’Associació Professional de Flors, Plantes i Tecnologia Hortícola de la Comunitat Valenciana (ASFPLANT). Aquesta iniciativa té com a objectius la protecció, promoció i posada en valor dels espais verds per a millorar la qualitat de vida de la ciutadania i la cohesió social.



A més, es promociona la millora de la imatge dels municipis i la generació d’espais de formació, reflexió i debat entorn a la gestió sostenible de pobles i ciutats, i es marca com a meta la conscienciació social en les polítiques de sostenibilitat mediambiental i la potenciació dels espais verds urbans.



Amb la seua entrada en el programa d’ASFPLANT, en el qual estan incloses desenes de localitats valencianes, Paiporta concursarà en els premis anuals ‘Flors d’Honor’, en què aspirarà als guardons en funció del criteri d’un jurat especialitzat format per professionals de prestigi reconegut en sectors com el viverisme, els centres de jardineria, el paisatgisme, el turisme, la cultura i altres àmbits relacionats.



En els últims anys, Paiporta ha portat a terme iniciatives mediambientals de promoció del patrimoni verd i de difusió de polítiques de sostenibilitat com són l’aprovació d’un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS), el

Pla de Gestió de l’Arbrat, l’adhesió, cada any, a la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, els certàmens creatius per a escolars relacionats amb el Dia de l’Arbre, l’edició de la guia de l’arbrat de Vil·la Amparo per a centres educatius o la constitució del Consell de l’Arbrat, amb presència de representants de govern i oposició, a més d’associacions, personal tècnic municipal i ciutadania, on es prenen les decisions relatives al patrimoni arbori de la localitat.



El govern de Paiporta també ha pres infinitat d’iniciatives polítiques relacionades amb la sostenibilitat, com és l’adhesió al Pacte d’Alcaldies pel Clima i l’Energia (PACES), la reconversió a energia solar fotovoltaica de dependències municipals i escoles, els canvis d’ordenances municipals per a promoure la col·locació d’energia solar als domicilis i empreses o l’adquisició de flotes de vehicles elèctrics i híbrids per a la brigada municipal, l’empresa pública de serveis ESPAI i la Policia Local.



Des de 2015, a Paiporta no es fan servir herbicides químics, i s’ha optat pel control biològic de plagues amb depredadors naturals per a evitar productes químics tòxics. També s’ha posat en marxa un programa de reintroducció de rates penades per a l’eliminació de mosquits, que s’ha difòs entre la ciutadania, especialment, entre la més jove. Així mateix, es va constituir l’Observatori Ciutadà de l’Horta per a inventariar i diagnosticar l’estat del terme municipal de la localitat, posar-lo en valor i protegir-lo.



Entre els aspectes que es valoren per a concedir els premis ‘Flors d’Honor’, n’hi ha relacionats amb el patrimoni vegetal i paisatgístic, en el sentit de la relació entre l’espai verd i el nombre d’habitants, els recursos destinats al manteniment de la superfície verda total, la diversitat floral o la integració paisatgística; el respecte pel medi ambient i la sostenibilitat, relacionat amb la gestió de l’aigua, programes respectuosos de control de plagues i malalties, gestió de residus, neteja d’espai, etcètera; i l’ús social i les sinèrgies de l’activitat turística, relacionada amb els espais verds, programes d’educació ambiental, accions de participació ciutadana i organització d’esdeveniments relacionats amb jardins i plantes, entre d’altres.