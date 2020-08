Paiporta tanca les seues nits de “Cultura a la fresca” amb humor i diversió

Connect on Linked in

Els jardins del Museu de la Rajoleria han acollit al llarg dels caps de setmana de juliol i agost activitats variades per a tota classe de públic

La programació de Cultura a la fresca, l’alternativa d’esdeveniments i oci de la Regidoria de Cultura per a aquest estiu tan especial, ha conclòs aquest cap de setmana.

Després de quatre caps de setmana de juliol i agost acollint activitats diverses i pensades per a tot tipus de públic, el monòleg d’humor a càrrec de Maria Juan i Saray Cerro ‘Riure’s en valencià’ ha sigut l’espectacle que ha tancat aquesta proposta cultural.

El monòleg, així com els espectacles de circ, titelles o el concert de Xavier de Bétera, han comptat amb una bona quantitat de públic i a més, entre d’ell, s’ha fidelitzat l’assistència, repetint cada cap de setmana.

Els espectacles s’han realitzat seguint mesures de control,protecció i prevenció front a possibles contagis de Covid-19, amb l’obligació d’accés i ús de mascareta al recinte, el manteniment de distància de seguretat d’1’5 metres en cua d’accés o amb la separació de cadires entre grups de persones.

Per a la vicealcaldessa i regidora de Cultura, Maribel Albalat “la iniciativa ha resultat tot un encert i, tal com pensàvem des de Cultura, ha suposat un baló d’oxígens i una alternativa d’oci per a moltes famílies paiportines que donades les difícils circumstàncies que travessem no han pogut eixir del poble o anar-se’n de vacances”.

La Regidoria ja treballa en la nova programació cultural per a la pròxima temporada, tant al Museu de la Rajoleria com a l’Auditori Municipal i la Biblioteca. Molts dels espectacles i exposicions programats abans de la crisi sanitària per la Covid-19 es reprendran i se sumaran a les novetats que l’Àrea ha preparat per a la nova temporada.