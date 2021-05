Paiporta tindrà tres aules gratuïtes de 2 anys per al curs 2021-2022

Connect on Linked in

Els CEIPs L’Horta, Jaume I i Rosa Serrano han obtingut el vistiplau de la Conselleria d’Educació per a la incorporació als seus centres d’una aula de primer cicle d’Infantil

Els centres docents paiportins comptaran per a aquest nou curs 2021-2022 amb tres noves aules gratuïtes de 2 anys, corresponents al primer cicle d’Educació Infantil.

Més concretament, seran els CEIPs L’Horta, Jaume I i Rosa Serrano els que es beneficiaran d’aquesta etapa formativa en l’ensenyament públic, aprovada recentment per la Conselleria d’Educació i confirmada ahir mateix pel conseller Vicent Marzà en la seua visita a l’Ajuntament de Paiporta.

En paraules del regidor d’Educació, Alejandro Sánchez, “es fa realitat una demanda reiterada i justa de les famílies, que arriba en un molt bon moment, i que sense cap dubte contribuirà a la conciliació i ajudarà a pal·liar les conseqüències econòmiques que les està causant la Covid-19”.

En aquest sentit, les noves aules de 2 anys completen les alternatives de les famílies amb fills o filles en primer cicle d’Infantil, que també comptaran amb les ajudes posades en marxa per la Regidoria d’Educació per un valor total de 31.000 euros per a l’escolarització en Centres d’Educació Infantil.

Les famílies que escolaritzen fills i filles en Educació Infantil i Primària poden inscriure’ls des de hui mateix a través de la plataforma habilitada per la Conselleria d’Educació https://portal.edu.gva.es/telematricula/. La presentació de les sol·licituds d’admissió per a aquests cicles formatius es podrà realitzar fins al 2 de juny.

Per a facilitar el procés a les famílies i persones interessades, la Regidoria d’Educació ha habilitat en la seua web un espai amb tota la informació municipal i autonòmica quant a l’admissió d’alumnat i matriculació, normativa en vigor o informació de contacte i relativa als centres educatius paiportins.

Per segona vegada consecutiva, a conseqüència de la Covid-19, la matrícula es farà exclusivament per via telemàtica, a través de la identificació per DNI, DNI electrònic o sistema Cl@ve o certificat digital.