Paiporta tindrà una escoleta de Falles per a les vacances de març

La Regidoria d’Educació organitza conjuntament amb Interampa aquesta alternativa per a facilitar la conciliació familiar

La Regidoria d’Educació i Interampa posen en marxa enguany per primera vegada l’escoleta de Falles. La iniciativa respon a les inquietuds de les famílies paiportines respecte a la conciliació familiar durant els dies de vacances corresponent al període de Falles d’aquest mes de març.

La Conselleria d’Educació va acceptar la petició del Consell Escolar Municipal de Paiporta per establir com dies no lectius el 17 i 18 de març. Així mateix, després de les trobades i reunions mantingudes amb la comunitat educativa, Ampes i equips directius dels centres, es manté la unanimitat en respectar el calendari lectiu aprovat, sempre i quan Conselleria no done cap altra indicació.

“L’escoleta de Falles és l’alternativa que donem a les famílies per poder conciliar i crec que és una bona solució, que respon a les demandes i inquietuds tant de les famílies com dels centres i els Ampes. A Paiporta tenim experiència organitzant aquest tipus d’activitats en altres períodes de vacances i el resultat sempre ha sigut molt positiu i satisfactori, així que les expectatives per a enguany són també molt bones”, ha afirmat el regidor d’Educació, Alejandro Sánchez.

L’activitat es desenvoluparà al CEIP L’Horta, que cedeix les seues instal·lacions, els dies 17 i 18 de març. Les inscripcions es poden formalitzar en línia fins al pròxim divendres 12 de març, a través de la pàgina web d’Interampa https://ampalhorta.com/2021/03/01/escoleta-de-falles-2021/