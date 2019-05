Paiporta trenca estereotips amb motiu del 17 de maig, Dia Internacional Contra la LGTBIfòbia

Connect on Linked in

La Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Paiporta ha iniciat aquest dimecres una campanya per a trencar estereotips i prejudicis amb motiu del 17 de maig, Dia Internacional Contra la LGTBIfòbia. Baix el títol ‘Junta’t contra la LGTBIfòbia’, el consistori ha repartit centenars de cartells per centres educatius, dependències municipals, panells informatius, pantalles informatives i ‘muppies’ repartits per tota la població en què es trenquen alguns dels estereotips més comuns que planen sobre la realitat diversa de la societat actual.

“Volem mostrar la diversitat de les diferents realitats que envolten a les orientacions sexuals que existeixen hui en dia, i conscienciar sobre la necessitat de respectar-les”, ha explicat el regidor d’Igualtat, Guillem Montoro. “Sovint -ha afegit-, ens trobem amb frases que penetren en l’imaginari col·lectiu i que responen a prejudicis, mentides i rumors sense cap base científica, en molts casos interessats i basats en dades falses, que promouen aquelles i aquells que tracten d’alimentar l’odi i trencar la convivència”.

Es tracta de “defensar els drets humans de totes les persones, siga quina siga la seua manera de viure la seua sexualitat, tinguen el gènere que tinguen. Davant l’odi i la por, plantegem la comprensió i la tolerància, l’estima a qui és diferent com una manera d’enriquir-se i de construir una societat més justa i igualitària”, ha conclòs Guillem Montoro.

Alguns dels tòpics detectats en el treball diari amb la gent jove que es trenquen amb aquesta campanya són que ser trans és una moda, que les persones del col·lectiu LGTBI demanen drets especials, que són perilloses per a les xiquetes i xiquets, que la bisexualitat és un vici, que l’homofòbia no existeix des del moment en què es té una amistat del col·lectiu, o que no té sentit que existisca un dia de l’orgull o el propi dia contra la LGTBIfòbia.

La campanya treballa sobre la base de la bandera de l’arc de Sant Martí, símbol de la lluita pels drets de les persones lesbianes, gais, transexuals, bisexuals i intersexuals. Cada color és el fons d’una frase estesa en la societat, un prejudici, que troba immediatament després la resposta més ajustada a la realitat i basada en dades empíriques.

“L’objectiu és carregar d’arguments a aquelles i aquells que es plantegen que un món més solidari i amb igualtat d’oportunitats per a totes i tots és possible, trencar amb els estereotips que tant de mal han fet històricament i encara hui continuen infligint a les persones que tenen la valentia de reconéixer qui són i reivindicar-ho. Per això se celebra aquest Dia Internacional contra la LGTBIfóbia, i així li donem suport des de l’Ajuntament de Paiporta”, ha explicat Montoro.