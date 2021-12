Papà Noel arriba a Torrent

Connect on Linked in

Després d’una setmana repleta d’activitats dirigides per als més xicotets de la ciutat, divendres passat, 24 de desembre es va celebrar, en la Carpa de Nadal muntada per a la programació nadalenca infantil, la visita de Papà Noel i els seus ajudants per a rebre a tots els xiquets i xiquetes de Torrent i escoltar les seues comandes per a Nadal.



Mantenint les mesures de seguretat, els xiquets i xiquetes entraven al recinte on van poder entregar les seues cartes a Papà Noel i pedrles en primera persona quina volien trobar-se l’endemà sota l’arbre.



Les activitats de la Carpa de Nadal per al cap de setmana no acaben ací. Al llarg dels dies 25 i 26 de desembre es van programar diverses activitats com a sessions de cinema amb les pel·lícules de “Aladdín” i “Pare no hi ha més que un”, i activitats per a gaudir entre tots de la mà de Cucurucú Teatre amb “El Joc de l’Oca Torrentina”.