Papereries, llibreries, òptiques, boutiques, informàtica i centres d’estudis participen en ‘Torna a l’escola amb el comerç de Paiporta’

Un total de 17 negocis paiportins s’adhereixen a la campanya de la Regidoria d’Economia, que promou les compres prèvies a l’inici del curs al comerç de proximitat

La campanya de foment del consum en el comerç local ‘Torna a l’escola amb el comerç de Paiporta’ ha aconseguit l’adhesió de 17 negocis paiportins. Fins al 30 de setembre, totes les persones que realitzen compres en aquests comerços entraran en el sorteig de 10 xecs de 50 euros, gràcies a les paperetes que podran aconseguir en consumir en aquestes botigues i negocis.

Entre els comerços inscrits en la campanya hi ha papereries, llibreries, òptiques, botigues de tecnologia, regals i decoració, boutiques de roba i de reparació de calçat i un centre d’estudis.

La intenció de la Regidoria d’Economia, Ocupació i Comerç, impulsora de ‘Torna a l’escola’, és incentivar el consum en el comerç local, fonamental per a mantindre l’economia paiportina i per a donar vida als barris de la localitat.

El sector amb més negocis adherits a la campanya és el de papereries i llibreries, amb sis, i que compta amb la participació de Tangram, Passarella, La Casota, Papiro, Blanc i Negre i La Moixeranga.

També s’han apuntat quatre òptiques: Salud Visual y Auditiva Tania Baberá, Opticalia Mediterráneo, Natural Optics Modavisión y Centrolent Ópticos. En el sector de boutiques i botigues de regals i decoració estan Pitusos, La Caseta de Nimsi, Calzados y Reparación Puri i Regalos Decora.

Quant a botigues d’electrodomèstics i tecnologia, estan inscrits en la campanya Movy.es i Conducfrío, mentre que també té premi realitzar compres a Bussola Centro de Estudios.

Tots els comerços participants compten amb cartelleria acreditativa als seus locals i tenen a la seua disposició xecs per a la ciutadania que realitze les seues compres.