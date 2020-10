Connect on Linked in

Pares, docents preocupats per les finestres obertes en Hivern

Els col·legis han estat en el punt de mira des que va començar la pandèmia de la Covid19, en Març amb el tancament total de les aules, i amb l’arribada de Setembre amb l’obertura dels col·legis i l’inici de les classes

Les dates en la Comunitat Valenciana parlen que un total del 99’2 de classes han començat sense cap mena de problema ni confinament, malgrat que dia a dia sorgissen nous confinaments totals o parcials a causa de positius en l’interior de les aules

Però el temor de metges, professors i pares arriba ara, amb el fred, el Govern aconsella mantenir obertes portes i finestres durant tot l’hivern per tal de tindre una bona ventilació i evitar contagis en les classes, un tema molt complicat que pares i professors és qüestionen per les conseqüències que pot portar

El professorat pensa com trobar altres recursos més eficients i sobretot que no perjudiquen el dia a dia de l’alumnat com ara aparells purificadors, però això seria una despesa molt gran en principi difícil d’assolir per les autoritats competents com en este cas Conselleria

Els xiquets els primers afectats, comencen ja a donar signes d’incomoditat en les aules el que potencia més l’opinió dels professors que durant l’hivern l’educació no serà de qualitat

El fred i les finestres obertes en classe, un problema que agafa força cada dia i encara sense solució contundent