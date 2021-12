Parlem sobre mediació i resolució de conflictes a Carcaixent

Connect on Linked in

El dijous 16 de desembre a les 19.00 es presentarà a la Llibreria Carcaixent l’àlbum il·lustrat “Busquem la solució”, un llibre pensat per aprofundir en la resolució de conflictes mitjançant la mediació i l’enteniment.

El llibre, publicat per Edicions 96, és obra de Mariate Picó i de l’il·lustrador Gonzalo Gironés i està adreçat als més menuts de la casa. Està protagonitzat per Gris i Mel, dos cadells que hauran de resoldre un conflicte importat: qui es queda amb la branca que un d’ells ha trobat.

L’acte comptarà amb la presència de l’il·lustrador i de l’especialista en educació infantil Isabel Soler, membre del claustre del CEIP José Maria Boquera de la localitat, que introduirà el tema de la mediació i la resolució de conflictes.

La societat actual sembla que cada vegada està més polaritzada: hi ha poc espai per als consensos i l’enteniment de les raons de l’altre. La crispació que podem veure a través de la televisió o en les campanyes polítiques va amerant el nostre dia a dia i fa que moltes vegades els problemes es resolguen de manera abrupta i amb situacions de tensió. Davant d’aquesta situació, s’apel·la sovint als valors de l’empatia i el consens, com a ferramentes per a aconseguir una societat més harmònica, que afronte els conflictes amb una millor actitud.

Eixa empatia no es pot aconseguir d’un dia per a un altre, s’ha d’educar i exercitar. El diàleg i el consens són hàbits que s’adquireixen i que ens permeten ser més tolerants i compressius. Això és el que pretén “Busquem la solució”, ser una xicoteta guia que permeta marcar unes pautes per aconseguir utilitzar la mediació en la nostra vida diària i ensenyar els més menuts com canalitzar els seus sentiments per aconseguir-ho, des de la família o l’escola.