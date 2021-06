Participació i elevat nivell artístic al primer Concurs Paisatges d’Aigua i Horta d’Algemesí

Print This Post

La Regidoria de Turisme ha organitzat la primera edició del Concurs Paisatges d’Aigua i Horta d’Algemesí. Es tracta d’una iniciativa que pretén posar en valor el patrimoni cultural-paisatgístic del terme així com impulsar la creació artística promovent l’ús responsable de l’aigua.

Les disciplines triades pel jurat són pintura, escultura i fotografia amb tres premis guanyadors, un per categoria, dotats de 600 €. Les obres totals presentades han estat 13 pintures, 4 escultures i 27 fotografies. La Llacuna del Samaruc, de Gonzalo Rodríguez Gómez, ha sigut l’obra escollida com a guanyadora de la disciplina de pintura. En escultura, L’arbre vell, distopia de Marina Coso García s’ha emportat el premi guanyador i, per últim, ha estat Vicent Girbés Cano qui ha guanyat la disciplina fotogràfica amb la seua obra Els peus a terra.

L’acte s’ha inaugurat amb les paraules d’Edgar Bresó, Regidor de Turisme, que ha destacat: “En primer lloc, la importància de l’aigua en el desenvolupament de l’agricultura al nostre poble, però també, tal com demostren les obres que han participat en el concurs, l’aportació que aquest element té al paisatge i a l’interés turístic d’Algemesí”. A més, també ha posat èmfasi en la necessitat de cuidar el nostre medi ambient així com l’obligació que tots tenim en l’educació dels nostres menuts en l’estima a la natura i medi ambient. Finalment, ha agraït molt especialment l’acollida que ha tingut aquest concurs entre els artistes del poble, on s’ha fet valdre el potencial i la importància de la difusió de l’art a través d’aquestes alternatives.

Per acompanyar aquest lliurament de premis, s’ha comptat amb la col·laboració de l’acadèmia de dansa local Els Colors de la Dansa, dirigida per Cristina Marín Trull, que ha mostrat quatre danses referents de cada disciplina artística i relacionades amb l’ús responsable de l’aigua.

A més de l’entrega dels premis als guanyadors de les tres categories, també s’ha inaugurat l’exposició referent al concurs que exposa una selecció d’obres al Museu Valencià de la Festa durant els mesos de juny i juliol: són un total de 7 pintures, 2 escultures i 6 fotografies.