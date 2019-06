Participants del Projecte Europeu YDSI visiten la Mancomunitat de la Ribera Alta

Connect on Linked in

La Mancomunitat de la Ribera Alta ha organitzat, dins del projecte europeu Digital Social Innovation for young people – YDSI, una activitat formativa per als socis d’aquest projecte, emmarcat dins del programa Erasmus+ de la Unió Europea. Aquesta formació està dirigida a les delegacions de les entitats representades en el projecte provinents d’Itàlia, Polònia, Letònia i Bulgària, a més de la delegació de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

Així, al llarg d’aquesta setmana, els 25 participants en la formació realitzaran diverses visites d’estudi, entre les que destaca la visita a diverses experiències en innovació social digital realitzades en l’IES Benlliure de València, l’Institut Tecnològic PAX i la Universitat La Florida. A més, diversos experts presentaran experiències d’èxit, com la Fundació Novaterra i els plans d’inclusió i integració social realitzats per la Mancomunitat.

El president en funcions de la Mancomunitat, Txema Peláez, ha donat la benvinguda als participants i ha destacat la implicació de les entitats participants en el camp de la innovació social digital dirigida als joves. “Des de la Mancomunitat volem apostar per aquestes noves eines de treball, i amb aquest projecte volem facilitar nous recursos tant per als joves com per a tots aquells que treballen amb joves, com poden ser els educadors o els treballadors dels serveis socials.”