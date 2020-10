Passeig per Alzira i el Xúquer este dissabte 24 d’octubre

Print This Post

Per participar cal apropar-se al MUMA, entre les 11 i les 13 hores



Conéixer amb detall els aspectes més rellevants de la història de la nostra ciutat és possible gràcies a les activitats promogudes des de la Regidora de Patrimoni Cultural de l’Ajuntament d’Alzira, com la que es realitzarà este dissabte 24 d’octubre, entre les 11 i les 13 hores.



L’activitat està dirigida a tot el que hi vullga participar, amb grups reduïts de 25 persones. Només cal presentar-se a la porta del MUMA per a mostrar la intenció de formar part del breu passeig per Alzira i el Xúquer.



Consistirà en una explicació de la Vila, representada en la maqueta instal·lada en el MUMA, per a posteriorment iniciar un recorregut pels carrers de la Vila i els voltants del Xúquer, en què es recordaran passatges de la història de la ciutat i la seua estreta relació amb el riu.



“Som una ciutat amb molta història i per tant amb un important patrimoni material i, per descomptat, sentimental, així que esta interessant activitat ajudarà a apropar-nos aspectes interessants del passat d’Alzira, per tant anime a totes i tots a participar este dissabte 24 d’octubre”, ha manifestat Isabel Aguilar, regidora de Patrimoni Cultural.