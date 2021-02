Passejades saludables per a persones amb diversitat funcional a Meliana

Connect on Linked in

Des del 16 de desembre, l’Ajuntament de Meliana té vigents mesures de contenció del virus de la COVID-19 al municipi que, entre altres, ha suposat la suspensió de l’activitat esportiva al poliesportiu, també de l’Escola d’Esports Adaptats municipal adreçada a persones amb diversitat funcional, en aquest cas intel·lectual.

Com explica el regidor d’Esports, Manuel Ferrer: “tot i això, l’escola ha funcionat en línia amb diferents vídeos i trobades amb classes dirigides. És molt important que les persones amb diversitat funcional s’exerciten dins de les possibilitats concretes de cadascuna perquè no perden mobilitat i no patisquen una deterioració física”. Cal recordar que aquestes persones solen tindre activitat física al poliesportiu un parell de dies entre setmana i alguns dissabtes.

D’altra banda, i atés que la situació s’està allargant, per part de la regidoria s’ha trobat convenient fer alguna activitat a l’aire lliure, amb totes les mesures de seguretat, per tal que, a més de fer exercici, puguen retrobar-se i socialitzar. En aquest sentit, diu el regidor: “era molt important també estimuar-los, generar-los il·lusió i evitar que aquesta situació extraordinària els afecte encara més i els puga provocar desànim. Per això estem organitzant les passejades saludables”. Amb aquesta finalitat, quan la incidència del virus ha baixat notablement al poble, s’ha iniciat aquesta activitat a l’aire lliure, amb careta i distanciament, tot aprofitant la xarxa important de carrils bici que transcorre per Meliana. Amb la supervisió i l’acompanyament dels monitors i les monitores d’esports adaptats, passegen enmig del paisatge immillorable de l’horta.

Les frases més repetides entre els participants i les participants són “Quantes ganes tenia de vore-vos” o “Quan podrem tornar a jugar al bàsquet”, l’activitat central del seu programa esportiu. L’objectiu és poder tornar a la normalitat com més prompte millor al poliesportiu en la mesura que els indicadors de la pandèmia ho permeten, ja que hi ha instal·lacions a l’aire lliure.