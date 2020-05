Pastors de AVA-ASAJA col·laboren en una iniciativa que combat la soledat de majors i ingressats

Print This Post

Ramaders d’oví i caprí de l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) col·laboren, de manera desinteressada, en una nova iniciativa solidària que pretén combatre la soledat d’aquelles persones que, a causa del Covid-19, s’han quedat aïllades, tant en els domicilis habituals com en les residències d’ancians i en les instal·lacions mèdiques on es mantenen ingressats.

Aquesta campanya porta per títol ‘Compartint Soledad’ i està impulsada per la Interprofessional Agroalimentària de l’Oví i Caprí, *INTEROVIC, com a entitat encarregada d’agrupar i representar a tots els ramaders i pastors d’ovelles i cabres d’Espanya.

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, afirma que “els pastors saben el que és sentir la soledat i fer-li front amb la millor disposició, ja que treballen moltes hores del dia amb l’única companyia dels animals i el paisatge. Aqueixa manera de veure la vida genera empatia i resulta especialment útil entre aquelles persones que ara mateix estan patint la soledat perquè no poden estar al costat dels seus familiars o afins. El sector agrari està mostrant el seu costat més solidari en aquesta crisi del Covid-19 i aquesta és una altra de les moltes iniciatives altruistes que duu a terme en benefici de la societat”.

Els interessats truquen al telèfon 91 002 74 79 i demanen a l’operadora que li passen amb qualsevol dels pastors voluntaris que s’han prestat a col·laborar. El cost és l’habitual en una anomenada a telèfon fix i per a molts usuaris serà gratuït per la implantació de tarifes planes. L’horari és de dilluns a divendres, de nou del matí a sis de la vesprada.