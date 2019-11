Paterna i recanvis en un partit molt igualat

Connect on Linked in

Paterna i Recanvis lluiten pel gol



El partit semblava abocat al zero a zero, però en el 76 Civera va avançar al Paterna després d’una doble rematada i, en el 83, Juanra va empatar per al Recanvis Colón amb un gol olímpic.



L’ocasió més clara del primer temps vindria als 13 minuts a favor del Recanvis, en un mà a mà de Litri amb Robert, que li va guanyar l’acció a l’atacant en neutralitzar el seu tret.



Arribaria el 1-0 als 76 minuts, en una doble rematada de Civera, el primer ja va meréixer ser gol, però la pilota va impactar en el travesser, no va perdonar Civera en el rebuig per a reblar al fons de la xarxa sense que el porter Joan poguera evitar-lo. El joc va estar parat per la lesió del defensa visitant Cano, que va silenciar la graderia entre les seues mostres continuades de dolor. Va haver d’abandonar el terreny de joc en el minut 80

I poc després, en el 83, el Recanvis Colón empataria de gol olímpic, llançament de córner des de l’esquerra a càrrec de *Juanra i l’esfèric que va agafar trajectòria directa cap a la porta i es va colar per l’esquadra del pal llarg.



Tercer empat per a un Paterna que suma amb el de hui 12 punts. L’esdevenidora jornada els de Luis Navarro tornaran a jugar a casa per a rebre al Novelda. Per part seua, segona igualada d’un Recanvis Colón que totalitza 14 unitats. L’Alzira serà el pròxim rival que visite El *Perdiguer del Barri del Crist per a mesurar-se al conjunt entrenat per Alfonso López Langa.