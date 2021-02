Patrícia Espill, ‘Pelvià’ i ‘El mag d’Oz’, les eleccions del públic per al Auditori de Torrent

Connect on Linked in

El Auditori de Torrent ha donat a conéixer els artistes triats a través de ‘Tria Torrent’, la iniciativa amb la qual la ciutadania podia participar en l’elaboració de la programació per al primer semestre de 2021, triant els espectacles que desitjaven veure en els escenaris del Auditori entre una àmplia i variada oferta cultural.

Així, en aquesta primera edició, es podia votar entre tres opcions plantejades per a tres espectacles diferents, amb els resultats següents: el dia 10 abril, Patrícia Espill serà l’encarregada d’amenitzar la vetlada amb un monòleg caracteritzat per l’humor absurd; el dia 14 de maig, la companyia Otradanza ens brindarà l’espectacle ‘Pelvià’, una obra pensada, coreografiada i interpretada per dones, des del punt de vista de les dones; finalment, el dia 5 de juny, el Auditori acollirà el musical en valencià per a tota la família ‘El mag d’Oz’, un gran viatge ple d’humor, màgia, cançons i diversió. D’aquesta manera, el Auditori confia que el programa tinga un bon acolliment i que constituïsca una forma més d’adequar la seua oferta cultural als gustos i inquietuds del seu públic.