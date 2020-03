Patrimoni Cultural edita un díptic amb informació del Museu Faller d’Alzira

Connect on Linked in

Des de la Regidoria de Patrimoni Cultural de l’Ajuntament d’Alzira s’ha realitzat una tirada de díptics del Museu Faller d’Alzira, on de manera clara i concisa s’informa del contingut i horari del museu.



Les instal·lacions ubicades al carrer Santa Llúcia, 18, van ser objecte d’una completa remodelació l’any passat per tal de dotar la nostra ciutat d’un espai dedicat al món de les falles en condicions i a l’altura d’una ciutat com Alzira, que compta amb trenta-cinc comissions i un elevat cens de falleres i fallers.



El museu està obert tot l’any per tal d’acostar tota l’essència de la nostra festa a qui s’acoste al museu: indumentària, ninots, procés artístic, música, pólvora, gastronomia, explicat per mitjà de panells i pantalles, amb imatges i àudio, en dos idiomes castellà i valencià.



“Fer que el nostre patrimoni estiga a l’abast de totes i tots és l’objectiu marcat des de la Regidoria per a esta legislatura, per això estem fent un esforç important programant activitats, com Peke Turisme, dirigides a alumnes i famílies que perseguixen la difusió de tot el nostre extens i valuós patrimoni. A pocs dies de les Falles volem propiciar, per mitjà de díptics, la visita al Museu Faller d’Alzira, on es pot admirar tota l’essència de la festa”, segons ha manifestat Isabel Aguilar, tinent d’alcalde i regidora de Patrimoni Cultural.