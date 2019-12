Paula Temina, Sheila Simó i Laia Portillo, millors esportistes locals de Paiporta

Connect on Linked in

La Gala de l’Esport ompli L’Auditori Municipal de reconeixement als i les esportistes locals i al paper inclusiu de la pràctica esportiva





L’Auditori Municipal de Paiporta es va omplir en l’edició 23 de la Gala de l’Esport, que va reunir una vintena de clubs i centenars d’esportistes de la localitat. Les entitats participants varen entregar els seus premis anuals a membres destacats per la seua labor diària, mentre que l’Ajuntament va nomenar les millors esportistes de l’any, i va repartir diplomes de reconeixement i premis institucionals tant en funció dels resultats esportius com per l’esforç i la dedicació.



La taekwondista Paula Temina va ser nomenada millor esportista local de l’any major de 16 anys gràcies a la seua cinquena posició en el Campionat d’Europa d’Orpesa, així com per la seua medalla d’or en l’Open Internacional d’Espanya, celebrat a Alacant. Altra taekwondista, Laia Portillo, plata en el mateix campionat celebrat a terres castellonenques, i la ballarina de fit kid, Sheila Simó, plata europea en la disciplina, foren nomenades millors esportistes locals menors de 16 anys.



A més, l’Ajuntament de Paiporta, a través del Servei Municipal d’Esports, va entregar diplomes de reconeixement a les esportistes majors de 16 anys Blanca Luna Sánchez i Marta Fernández González, del Club Taekwondo PIAAM Paiporta, i Adrián Blesa Moreno, el Club d’Espeleologia l’Horta de Paiporta. Així mateix, també foren reconeguts amb diplomes Lucía Alapont, del Club Patinatge de Velocitat Paiporta, Andrea Tarazona, del Club de Patinatge Artístic, Irene Ortega, del Club Espeleologia l’Horta, David Poveda, del CD Carmen López Molina, i Álvaro Córdoba, Alejandro Morcillo, Iván Lysenko i Nerea Portillo, del Club Taekwondo PIAAM Paiporta.



La gala d’enguany es va tematitzar amb el poder integrador i inclusiu de la pràctica esportiva. De fet, el lema de l’esdeveniment fou ‘Junts superem barreres’, i en aquest sentit es varen pronunciar les autoritats presents, és a dir, l’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, i la regidora de Joventut i Esports, Marian Val, que varen enaltir aquest valor inclusiu de la pràctica esportiva, i de l’esport com a ferramenta d’integració social efectiva. Amb elles, varen repartir els diferents guardons membres de l’equip de govern i al corporació municipal.



D’altra banda, l’Ajuntament va entregar els guardons institucionals a diferents esportistes per actuacions concretes o la seua entrega durant anys a la causa esportiva. Va ser el cas de Lucía Alapont, com a esportista més destacada en el Campionat d’Espanya de Patinatge de Velocitat celebrat a Paiporta al mes de maig, quan va aconseguir la medalla d’or en categoria aleví.



També es va reconéixer al Club Unió Ciclista Paiporta, per la seua disposició, entrega i col·laboració en l’organització del Dia de la Bici, que tanca la Setmana Europea de la Mobilitat que se celebra des de fa cinc anys al poble. A més, va obtindre guardó el nadador Albert Mateu Planells, medalla de plata en el Campionat del Món Júnior Interclubs de salvament i socorrisme, celebrat a Adelaida (Austràlia).



Altre reconeixement va anar a parar a mans de Pau Alabau Aparicio, per la seua constància, per la capacitat de superar-se dia rere dia, en cada entrenament, i per la seua millora contínua que l’ha portat a començar fa poc amb els entremanets per al triatló i haver aconseguit participar ja en el Campionat d’Espanya de Paratriatló, seleccionat per la Federació Valenciana.