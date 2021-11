Payasospital rebrà el Premi d’Honor de les Arts Escèniques Valencianes 2021

Connect on Linked in

La cerimònia de lliurament se celebrarà el 8 de novembre al Teatre Principal de València

El fil conductor de la gala serà la celebració del retorn del públic als patis de butaques

El conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha anunciat el Premi d’Honor de les Arts Escèniques Valencianes 2021, que concedeix Cultura de la Generalitat en el marc dels reconeixements autonòmics que enguany se celebren el 8 de desembre al Teatre Principal de València.

En un acte en el qual s’ha convidat les nominades i els nominats a les diferents categories dels Premis de les Arts Escèniques Valencianes 2021, Marzà ha explicat que “en aquesta edició volem reconéixer la gran tasca cultural, social, humana i pedagògica que realitza l’associació Payasospital. Un treball dur , però també és extremadament gratificant, perquè són una vacuna d’humanitat i provoquen reaccions meravelloses: fer riure els xiquets i les xiquetes que estan passant per complicats processos d’hospitalització. En aquests temps la seua activitat ha sigut encara més necessària que mai”.

“La gent de Payasospital són l’exemple de com la cultura ens cura des del punt de vista emocional i més encara quan es tracta dels més menuts de casa. Donen sentit al que estem repetint des de fa molts mesos: la cultura ens ajuda a alçar el cap, ens fa sentir millor i l’hem d’entendre com un factor fonamental per a la recuperació com a societat. Ens fa molta il·lusió que reben aquest merescudíssim reconeixement”, ha afegit Vicent Marzà.

Payasospital

L’ONG Payosospital està a punt de fer 25 anys i la van crear intèrprets de circ en les seues diferents variants, coordinats amb equips mèdics i psicològics. Donen suport als menors ingressats en hospitals públics valencians.

Una cerimònia basada en la celebració del retorn del públic a la cultura en viu

Anna Marí assumeix la direcció escènica de la cerimònia d’enguany. La dramaturga, directora, actriu, membre fundadora de CRIT Companyia de Teatre i codirectora del projecte teatral europeu Escena Erasmus, ha enfocat la gala com una celebració del retorn del públic als espectacles en viu.

Segons Marí: “Per això, perquè celebrem la tornada als teatres, ens hem volgut fixar en la història dels teatres de la ciutat de València. Escarbant hem trobat la història d’una companyia valenciana de principi de segle XX, que ens ha entusiasmat i amb la qual ens hem sentit molt identificats”.

Per tant, el lliurament de premis es farà seguint una història de superació i recuperació en què hi ha implicats professionals de diferents disciplines i que estarà conduït per Maribel Bayona, Josep Valero i Daniel Tormo.

Les nominacions a les 18 categories dels Premis de les Arts Escèniques Valencianes 2021

Cal recordar que fa unes setmanes es van anunciar els 54 nominats i nominades en les 18 categories als premis.

Els nominats en la categoria de millor espectacle de teatre són: ‘Presoners’ d’Albena Teatre, ‘La invasión de los bárbaros’ d’Arden Producciones i ‘Saguntiliada’ de Companyia Hongaresa de Teatre. Pel que fa al millor espectacle de dansa, els nominats són: ‘Antes de que todos lo sepan’ de la Companyia Paula Serrano, ‘Soledad’ de Titoyaya i ‘Tout finira bien’ de Ring de Teatro.

Els nominats a millor espectacle per a xiquetes i xiquets són: ‘Rebel·lió’ de Centre Teatral Escalante i Marea Dansa, ‘Hi ha una sirena al meu saló’ de La Teta Calva i ‘La llave mágica’ d’Off Teatre. Com a millor espectacle d’arts de carrer han sigut nominats: ‘Senia’ de la Companyia Fil d’arena, ‘Mr Blue Sky’ de La Fam Teatre i ‘Roda’ de Marea Dansa.

Els nominats a millor espectacle de circ són: ‘Paüra’ de la Companyia Lucas Escobedo, ‘Tranvia nº12’ de La Finestra Nou Circ i ‘10852’ de la Compañía Arritmados.

A la millor direcció escènica han sigut nominats: Magüi Mira per ‘Adiós, dueño mío’, Carles Alberona per ‘Presoners’ i Paco Zarzoso per ‘Saguntiliada’. Les nominacions a millor direcció coreogràfica han sigut per a Asun Noales per ‘La mort i la donzella’, Chritine Cloux per ‘Tout finira bien’ i Paco Berbel i Olga Pericet per ‘Rebel·lió’.

Les nominades a millor actriu són: Victòria Salvador per ‘Proyecto Meitner’, Lara Salvador Peydró per ‘Qué sabe nadie o les cançons de Penélope’ i Silvia Valero per ‘Adiós, dueño mío’. Els nominats a millor actor són: Roberto Hoyo per ‘Lázaro’, Leo de Bari per ‘Espaldas de plata’ i Bruno Tamarit per ‘Presoners’.

Christine Cloux per ‘Tout finira bien’, Carmela García per ‘La mort i la donzella’ i Paula Romero per ‘El conte de Persépolis’ han sigut nominades a millor ballarina, mentre que els nominats a millor ballarí són Eduardo Zúñiga per ‘La mort i la donzella’, Itxasai Mediavilla per ‘Antes de que todos lo sepan’ i Carlos Peñalver per ‘Per a la llibertat’.

Els nominats a millor artista de circ són Héctor Rodríguez per ‘10852’, Ángela Sáez per ‘Tranvía nº 12’ i Alba Blanco per ‘Karpaty’.

Les nominacions a millor text corresponen a: Paco Zarzoso per ‘Saguntiliada’, Chema Cardeña per ‘La invasión de los bárbaros’ i Pasqual Alapont, Sonia Alejo, Chema Cardeña, Patrícia Pardo, Rodolf Sirera i Begoña Tena per ‘Presoners’.

Competeixen com a millor versió, traducció o adaptació: Anna Marí per ‘La ciudad de la escarcha’, Roberto Hoyo per ‘Lázaro’ i Daniel Machancoses per ‘El Malfet d’Inishmaan’.

Els nominats a la millor composició musical són: Telemann Rec per ‘La mort i la donzella’, Raquel Molano per ‘Paüra’ i Luna y Panorama de los insectos per ‘Perenne’. Pel que fa a la millor il·luminació, els nominats són: Juanjo Llorens per ‘La mort i la donzella’, Marc Gonzalo i Miquel Llop per ‘Rebel·lió’ i Manuel Conde per ‘Luna’.

Els nominats a millor escenografia són: Luis Crespo per ‘La mort i la donzella’, Blanca Añón per ‘Godot’ i Josep Simón i Eduardo Díaz per ‘El Malfet d’Inishmaan’.

Finalment, aspiren al premi a millor vestuari: Isabel Requena per ‘El Malfet d’Inishmaan’, Marisa Ibáñez i Elena Bookahm per ‘Karpaty’ i Josan Carbonell per ‘Saguntiliada’.