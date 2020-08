Pedro Sánchez signa l’acord amb la FEMP per a impulsar el paper dels ajuntaments en la reconstrucció social i econòmica

Connect on Linked in

El Palau de la Moncloa ha acollit l’acte de la signatura de l’acord entre el Govern i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, que ha comptat amb la presència del president Pedro Sánchez, les ministres d’Hisenda, María Jesús Montero i Política Territorial i Funció Pública, Carolina Darias, i el president de la FEMP, Abel Caballero.

El text, aprovat en la jornada d’ahir per la Junta de Govern de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, inclou un ampli conjunt de mesures que enforteixen l’autonomia local dels ajuntaments i els permet comptar amb un paper molt rellevant en l’estratègia de reconstrucció.

Amb aquest acord, el Govern mobilitza un fons de 5.000 milions per als ajuntaments amb romanents de tresoreria, que podran destinar a programes de cures de proximitat, mobilitat, habitatge, desenvolupament sostenible i promoció de l’activitat cultural. La dotació total del fons s’articularà al llarg del present i el pròxim exercici, atenent així la petició de la FEMP de comptar amb un termini suficient d’execució.

De manera complementària, l’acord inclou altres mesures d’alleujament de les arques municipals, com ara la no exigència del compliment de la regla de despesa per a l’exercici 2020, la pròrroga del període d’execució de les inversions financerament sostenibles, la dotació d’un fons per a compensar el dèficit en el transport públic o mesures específiques per a dotar de liquiditat als ajuntaments amb majors dificultats financeres a través de les diputacions provincials o entitats equivalents.

Aquest acord ofereix continuïtat a mesures ja adoptades, com el manteniment dels lliuraments a compte de 2020 per als ajuntaments malgrat la caiguda de recaptació i que enguany han ascendit a 18.879 milions, o l’aprovació, en el mes de març passat, de l’instrument que permet als ajuntaments destinar 300 milions del seu superàvit a finançar despeses d’inversió en serveis socials i prestacions d’atenció primària i atenció a la dependència.

El Govern reafirma, a través d’aquest ampli conjunt de mesures, la seua decidida vocació municipalista, així com la seua intenció de fer dels ajuntaments actors essencials en l’estratègia de recuperació social i econòmica.