Peke Turisme a Alzira inicia una oferta turística a través de les xarxes socials

La regidoria de Turisme llança una programació plena d’activitats i jocs per donar a conéixer els aspectes més interessants d’Alzira, siguen turístics, històrics o artístics. Davant la situació creada per la Covid 19 on ens aconsellen quedar-nos a casa per evitar la propagació del virus, Peke Turisme realitzarà activitats per als més menuts a través de la seua pàgina e facebook.



Hi haurà tres tipus d’activitats, on els xiquets i xiquetes hauran d’esbrinar llocs emblemàtics de la ciutat, passatemps i curiositats, així com conéixer personatges històrics alzirenys o que han passat per la nostra ciutat al llarg de la seua història. Amb esta iniciativa es complementen les activitats que s’han realitzat al llarg del curs escolar on els més menuts han pogut visitar els espais històrics i museus de la ciutat.



La regidora de Turisme, Isabel Aguilar, ha destacat que “Seguim treballant perquè els menuts coneguen la història i patrimoni de la nostra ciutat. És important fer valdre el que tenim a la nostra ciutat, educant als xiquets i xiquetes en respectar i preservar el seu patrimoni”.