Penúltima jornada en la lliga Bankia de raspall i canvis en la decisiva d’escala i corda

La Lliga Bankia de raspall – Trofeu Diputació de València completarà entre el divendres i el diumenge la penúltima jornada de la fase regular. En la competició ja estan adjudicades les quatre places de les semifinals, però falta concretar l’ordre de classificació per a definir els enfrontaments de cada eliminatòria.

Demà es disputaran dues partides al trinquet de Xeraco. A les 16.30 hores, l’equip de Barxeta de Moltó, Roberto i Raúl s’enfrontarà al representatiu d’Oliva, esta vegada configurat per Pablo, Brisca i Marc a causa de la baixa del punter titular, Ibiza, que este dijous ha estat intervingut de la lesió en el quart metacarpià de la mà dreta. Ambdues formacions estan descartades per a les semifinals i per tant comencen el seu comiat de la competició.

A continuació, la formació de Castelló de Marrahí, Lorja i Murcianet jugarà contra la representativa de Xeraco amb Vercher, Canari i Ricardet. El trio de la Ribera opta a situar-se, de moment, tercer en la classificació, mentre que els de la Safor poden assegurar la segona posició.

La jornada es tancarà el diumenge al trinquet d’Ontinyent. A les 11.30 hores, l’equip del Genovés de Vicent, Tonet IV i José s’enfrontarà al de Xàbia amb Ian, Seve i Néstor, que són líders i tercers respectivament. Esta partida es retransmetrà en directe per LaLigaSportsTV.

ESCALA I CORDA

En la Lliga Bankia d’escala i corda, este cap de setmana es completarà la setena i definitiva jornada, en la qual es decidiran les tres places vacants de les semifinals. La programació ha estat modificada per afavorir la retransmissió en directe de les dues partides decisives per la plataforma Proximia.

El dissabte i al trinquet de Murla es jugaran les dues confrontacions previstes. A les 16.00 hores, l’equip de Vila-real SME de Soro III, Jesús i Salva s’enfrontarà al de Montserrat amb Marc, Santi i Kruithof. Els dos equips s’acomiaden del campionat.

A les 17.50 hores i en partida retransmesa en directe per À Punt, el conjunt de Pedreguer-Masymas de Giner, Pere i Álvaro jugarà contra el local de Genovés II, Tomàs II i Conillet. El trio enumerat en primer lloc és l’únic que a hores d’ara té la presència assegurada en les semifinals mentre que els seus rivals s’han quedat sense opcions de passar a la següent fase.

Les altres dues partides de la jornada, que en un principi s’anaven a disputar el mateix dissabte al trinquet Pelayo, han estat traslladades a la vesprada del diumenge perquè es retransmeten en directe per Proximia donada la seua condició d’enfrontaments decisius per a definir el cartell de les semifinals. Els quatre equips implicats són els aspirants a les tres places que queden per adjudicar-se.

L’escenari continuarà sent el trinquet Pelayo encara que l’horari també ha variat. A les 17.00 hores, enfrontament de l’equip d’Almussafes amb De la Vega, Javi i Carlos contra el de Benidorm de Pere Roc II, Nacho i Guillermo, que són quarts i cinquens en la classificació.

A continuació, torn per a la formació de la Pobla de Vallbona de Puchol II, Héctor i Hilari i la representativa de Dénia, amb José Salvador, Félix i Bueno, que en este moment ocupen la tercera i la segona posició respectivament.