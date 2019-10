Per al govern del Perelló, la conselleria de Política Territorial preveu convertir l’autovia del Saler en un “gran embós”

L’Ajuntament del Perelló es rebel·la contra la transformació de l’autovia del Saler i la instal·lació de semàfors en El Tremolar, portet del Saler i la gola de Puchol



L’Ajuntament del Perelló continua emprant-se a fons per a aconseguir que es paralitzen els plans per a la carretera CV-500. Per això, han convocat una reunió urgent de tota la Corporació municipal a fi d’unificar criteris i accions a realitzar. “Davant esta situació, ens mobilitzarem i, a més de presentar les al·legacions oportunes, convocarem per al dia 25 d’octubre, en el Col·legi Públic del Perelló, una assemblea veïnal amb la finalitat que la ciutadania prenga consciència de les conseqüències nefastes per a les poblacions afectades”, ha explicat l’alcalde del Perelló, Juan Botella, qui ha mostrat enèrgicament el seu rebuig. Des del consistori de l’entitat local menor esperen comptar en esta assemblea amb la presència de representants de totes les poblacions afectades: La Devesa, El Palmar, Perellonet, El Perelló, Mareny de Barraquetes i Sueca. Així mateix, es convidarà a tots els grups polítics de les Corts Valencianes, Diputació de València i Ajuntament de València. “Necessitem la col·laboració de tots per a aconseguir la màxima assistència, donada la gravetat de l’assumpte. Per a nosaltres és un atac en tota regla al benestar de les persones i a la viabilitat dels comerços de les poblacions afectades. Defensarem els nostres interessos amb tots els mitjans que tinguem al nostre abast”, ha assenyalat l’alcalde, qui ha comparat esta decisió amb un atac gravíssim a l’estabilitat i futur del Perelló i la resta de poblacions afectades.