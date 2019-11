Per al Psoe els pressupostos de Generalitat 2020 són un èxit

Print This Post

Sandra Gómez i Manolo Mata celebren els pressupostos 2020

La seu dels socialistes valencians ha estat hui l’espai escollit per Sandra Gómez Vicealcaldessa de València i Manuel Mata Síndic Socialista en Corts Valencianes, per fe la valoració oficial després que la Generalitat Valenciana hi haja publicat tots els pressupostos 2020



Una valoració de pressupostos d’inversió molt més que positiva

Un itinerari ciclopeatonal que proporcionara una connexió entre els pobles de l’Horta Sud i València pel Riu Túria i la reforma i construcció de Centres de Salut nous en les zones més necessitades com Malilla i 3 Forques estan entre els projectes més importants que des de Generalitat es portaran endavant durant 2020