Per davant i per darrere’, una comèdia bilingüe per al dissabte 9 de novembre a Almussafes

L’obra, de la companyia Olympia Metropolitana, compta en el seu repartiment amb intèrprets tan reconeguts com Carme Juan, Ferran Gadea i Vanesa Cano



Les entrades per a assistir a la representació, que es durà a terme a les 19.30 hores en el Centre Cultural, ja estan a la venda



Aquest dissabte 9 de novembre a les 19.30 hores s’escenificarà per al públic almussafeny l’obra de teatre bilingüe ‘Por delante y por detrás. Per davant i per darrere’, versió valenciana de Juli Disla d’una de les grans comèdies del dramaturg Michael Frayn. Olympia Metropolitana porta a Almussafes una obra que ha sigut traduïda a 28 idiomes, representada en 50 països diferents i vista per més de 12 milions d’espectadors a tot el món. Les entrades ja estan a la venda en www.agendaalmussafes.com i en la recepció del Centre Cultural. “Estic convençut que ens farà eixir de l’auditori amb un somriure en la cara”, declara l’edil de Cultura, Alex Fuentes.



La millor comèdia continua present en l’agenda d’activitats organitzada per l’Ajuntament d’Almussafes per als pròxims mesos. La pròxima proposta en aquest sentit s’oferirà a la ciutadania aquest dissabte 9 de novembre a les 19.30 hores a la sala d’actes del Centre Cultural. Un grup format per nou actors i actrius de reconeguda trajectòria, tant en les taules com en la televisió, representaran per al públic assistent una adaptació de l’obra ‘Por delante y por detrás’, escrita pel dramaturg Michael Frayn. En aquesta ocasió, no obstant això, el muntatge es presenta en una versió “més pròxima a la idiosincràsia valenciana i bilingüe com una manera de relacionar-se amb aquesta terra”, assenyalen els seus creadors.



Amb versió en valencià de Juli Disla i dirigida per Alexander Herold, qui també s’encarrega junt amb Paco Mir d’aquesta adaptació, l’obra es presenta com un homenatge al món de les arts escèniques. D’una banda, es mostren els assajos d’una companyia de teatre i la representació de l’obra ‘M’ensenyes la sardina?’ i, per darrere, es mostra la cara oposada a l’escenari, el que està passant entre bastidors, on es poden veure als actors i com és en realitat la relació entre ells, les seues picabaralles, malentesos, enveges i enfrontaments. Vanesa Cano, Sergio Escribano, Ferran Gadea, Paula García Sabio, Nelo Gómez, Carme Juan, Paula Llorens, Miquel Mars i Sergio Villanueva protagonitzen aquesta història que es desenvolupa al llarg de 115 minuts.





Les entrades per a gaudir d’aquesta obra de la companyia Olympia Metropolitana, que ja estan disponibles en la recepció del Centre Cultural i en la pàgina web www.agendaalmussafes.com, poden adquirir-se per 10 euros, “una quantitat considerablement inferior a la que s’estableix per a aquesta mena d’espectacles en qualsevol ciutat, per la qual cosa des del consistori considerem que és una excel·lent oportunitat per a acostar-se i descobrir a preus assequibles una història que estic convençut que ens farà eixir de l’auditori amb un somriure en la cara”, assenyala el regidor de Cultura, Alex Fuentes.



Després d’haver sigut traduïda a 28 idiomes, representada en 50 països diferents des de la seua estrena a Londres i vista per més de 12 milions d’espectadors a tot el món, ‘Per davant i per darrere’ arriba a Almussafes “en una nova mostra que en el municipi posem a la disposició de la ciutadania propostes culturals de primera qualitat que es plantegen amb l’objectiu de fer gaudir mentre es promou la reflexió al voltant dels més diversos temes”, assenyala Fuentes.