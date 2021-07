Per esclarir les causes de l’incendi a l’Hospital de La Ribera

Print This Post

El Consorci provincial de Bombers de València va rebre una notificació a les 20.00h de la nit d’ahir dimarts per tal de donar avís d’un incendi a una de les habitacions de planta de l’hospital de la Ribera, el fum ha obligat a desallotjar tota la planta per precaució



El foc es va originar en una habitació del cinqué pis per causes que encara s’investiguen i que no podran concretar-se fins que els especialistes inspeccionen l’habitacle amb tota precisió al llarg del matí de hui dimecres



En el moment d’originar-se les flames només havia ingressat un home que es trobava convalescent d’una intervenció , el foc va ser extingit ràpidament pels efectius de bombers que es van desplaçar a la zona

Els pacients van ser redistribuïts en altres estades fins que van poder tornar més tard. Es tracta del segon incendi en un hospital valencià després de l’originat ahir en un matalàs d’una habitació en una planta de l’Hospital de Sant Joan d’Alacant que va provocar greus cremades en el pacient que es trobava ingressat