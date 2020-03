Connect on Linked in

«Per fi Benimàmet ha acabat amb un dels taps urbanístics que venia patint des de feia dècades». La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, ha visitat este matí les obres finalitzades d’urbanització del carrer del Doctor Buen, que permeten la connexió amb la resta del poble de Benimamet, «de manera que veïns i veïnes tenen este carrer d’accés tant al centre de salut com a la parada del Metro», ha destacat Gómez.



«Donem així resposta a una de les reivindicacions històriques del poble de Benimàmet, i a poc a poc anem consolidant un dels pobles més oblidats per l’anterior corporació», ha subratllat la vicealcaldessa. L’actuació ha suposat una inversió prop de 90.000 euros (89.990,13 €) i ha tingut un termini d’execució de dos mesos.



Es tracta d’una acció desenvolupada al costat del límit del terme municipal de Burjassot, al carrer del Doctor Buen, que fins ara mancava de connexió pel seu costat sud. La connexió s’ha realitzat al nord, a través del carrer Maestro Plasència (el primer tram de carrer rep el nom de Maestro Chapí, i pertany al municipi de Burjassot: aproximadament a meitat de carrer creua la divisòria dels termes municipals de Burjassot i València i passa a denominar-se Doctor Buen). L’Ajuntament havia efectuat ja una intervenció d’urgència en 2017, a causa de l’aparició de fissures en la roca després d’un període de pluges intenses, en la qual es van emplenar les cavitats i es van segellar amb formigó.



Per a l’obertura del carrer s’ha fet necessari un canvi de planejament, ja que el pendent de terreny impedia completar el carrer en línia recta com estava previst en el PGOU. Després del canvi de planejament es van detectar propietats que no tenien propietari conegut, la qual cosa va dificultar el procés d’expropiació per a poder obrir el carrer i va dilatar els temps. Una vegada solucionat, es va procedir a redactar el projecte d’obres i a la seua execució.