Per Sant Bernat a Alzira el Comerç sona a Festa

Entrades gratuïtes per als concerts de festes

Música en directe a les zones comercials de la ciutat

Fins el 23 de juliol Alzira viu les seues festes locals, i per a potenciar les compres al xicotet comerç d’Alzira, des de l’Ajuntament encetem la cinquena edició de la campanya Per Sant Bernat el Comerç sona a Festa.

“Sense dubte les festes són una gran ocasió per a reforçar les compres en el comerç local. Per quint any consecutiu repetim esta campanya que vol donar-li veu als nostres botiguers i botigueres en la ràdio pública” declara l’alcalde i regidor de Comerç, Diego Gómez”

Amb l’objectiu de millorar l’activitat comercial s’han programat diferents activitats:

Dijous 18 i divendres 19 de juliol podràs escoltar l’especial Comerç d’Alzira Ràdio 107.9 FM des de les 10 h a 13h. En esta ocasió el programa matinal conduït per MªCarmen Cano ix al carrer i estarà dijous 18 a la Plaça Major i divendres 19 a l’Àrea comercial Parc Pere Crespí. Quasi 40 comerços i grups musicals passaran pels micròfons de la ràdio, així com el regidor de festes i l’alcalde i responsable de comerç.

A més, amb esta campanya es podran guanyar entrades per als concerts de Sant Bernat Alzira 2019 quan es facen compres als comerços d’Alzira els dies 18 i 19. Els compradors que durant l’emissió del programa de ràdio es presenten a l’estand d’Alzira Ràdio amb un tiquet que acredite que han fet la seua compra en un comerç d’Alzira eixe matí, per un import de més de 20 €, rebran una entrada gratuïta per als Concerts de Sant Bernat.

El regidor de festes, Xavi Pérez ha manifestat que “Amb el regal d’entrades, oferim un incentiu per a sumar clients al comerç locals al temps que fomentem l’assistència i donem una major visibilitat a l’oferta musical de les nostres festes”

Un total de 80 entrades seran repartides entre els dos programes, 40 entrades en cada programa:

20 entrades per al Tribut Raffaella Carrá que serà el dijous 18 de juliol.

30 entrades per al concert de Niña Pastori del proper diumenge 21 de juliol.

30 entrades per a la Gira de David Bustamante del dilluns 22 de juliol

A més també disfrutarem de Música al carrer. Divendres 19 de juliol, de 10.30h a 13h, trobarem diferents actuacions al carrer de grups de música de la Societat Musical d’Alzira. Amb les seues actuacions animaran les zones comercials de la ciutat. Els llocs on podrem gaudir dels espectacles musical seran la Vila, Benito Pérez Galdós, Sants Patrons, Hort dels Frares i Àrea Comercial Parc Pere Crespí.