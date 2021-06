Per Sant Bernat, tornen els bons per a reactivar el comerç local d’Alzira

Connect on Linked in

1500 bons de 100€ en els quals el ciutadà abona 60€ i l’ajuntament els 40 restants

L’Ajuntament d’Alzira posa en marxa una nova edició dels bons de comerç que es posaran a la venda la setmana prèvia a Sant Bernat. Els bons de comerç són ajudes al ciutadà per a reactivar el consum, que permetran posar en circulació 150.000 € en l’economia local, fins a la primera setmana de setembre. La compra de bons està limitada a una unitat per persona, per tal d’arribar al major nombre de persones possible

En esta ocasió, s’emetran 1500 bons valorats en 100 euros cadascun, i es podran beneficiar totes les persones que vulguen fer les seues compres a Alzira. Dels bons de comerç, el ciutadà aportarà 60 euros i l’Ajuntament d’Alzira els 40 euros restants. Esta acció està dins de la campanya de la Generalitat de la DG de Comerç.

“Amb esta campanya destinem els recursos municipals per a ajudar, tant a la ciutadania, que obté un estalvi del 40% de la compra, com al teixit comercial de la ciutat, ja que posem en circulació 150.000 € en l’economia local per a pal•liar l’impacte econòmic de la pandèmia i les limitacions horàries”, assegura Diego Gómez, alcalde d’Alzira i responsable de Idea. A més, l’alcalde ha comentat que degut a l’èxit d’este tipus d’acció per part del comerç ja s’ha comunicat a l’Associació Empresarial i el Consell de Comerç el compromís de llançar una nova campanya de bons de cara al Nadal.