Per una Alzira sense Covid-19 és el decàleg contra el virus del Departament de Salut de la Ribera

Des de la Regidoria de Sanitat s’ha publicat un decàleg de mesures per a tindre en compte a l’hora de reduir els contagis de la Covid-19 segons les indicacions consensuades pels professionals del Departament de Salut de la Ribera i pels representants dels municipis de la XarxaSalut.

La regidora responsable de l’àrea de Sanitat, Gemma Alós, ha convingut a assenyalar la importància de no abaixar la guàrdia pel que fa a les mesures de prevenció de contagis que indiquen els professionals de salut i la importància de la tasca de difusió i conscienciació ciutadana que s’empren des de l’Ajuntament d’Alzira.

El decàleg és un document actual i s’hi recorda que podria ser actualitzat en funció dels nous protocols del Ministeri de Sanitat i la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Els punts en què s’ha resumit estos consells són els següents:



Hem d’acceptar que conviurem amb el virus Covid-19 durant molts mesos i això ens obliga a canviar algunes coses de la nostra forma de viure i relacionar-nos.

Totes i tots sabem quines són les mesures de prevenció, les famoses 3M: ús de Mascareta (evitar manipular per la part frontal), mantindre més d’1,5 Metres de distància i llavats freqüents de Mans preferentment amb aigua i sabó o solució hidroalcohòlica, juntament amb la ventilació de les estances i la desinfecció de superfícies. Però no hi ha prou amb saber quines són estes mesures, hem d’aconseguir incorporar-les al nostre dia a dia com un hàbit més.

Fer un poble segur i saludable comença per cada casa: de res val que ens esforcem a tindre unes escoles segures per a la Covid-19 si en els nostres entorns socials o laborals no seguim les mesures pertinents (3M + Ventilar + Desinfectar + Reduir trobades o quedades). Recorda que, actualment, 7 de cada 10 brots per Covid-19 es donen en entorns familiars i socials.

Hem de protegir les persones més vulnerables. La situació de pandèmia ens obliga a reduir els contactes socials en l’àmbit físic. Totes i tots som conscients que a més contactes, més risc de transmissió i, sobretot, amb les persones majors de 65 anys i les que tenen malalties cròniques. Hem de cuidar dels nostres majors i de les persones més sensibles a la Covid-19.

Es recomana reduir les trobades socials (familiars, veïnat, amistats) fora del grup de convivència estable i, si cal reunir-se en espais privats, que siga amb un màxim de 10 persones per grup. Sobretot ho hem complir en els caps de setmana i en els moments d’oci. Tant els experts com el sentit comú ens diu que: “Com menys contactes, com més xicotets siguen els grups, com menys espais tancats freqüentem, millor.” Recuperem els xicotets espais familiars en les nostres cases com a font de benestar.

Davant d’un cas sospitós o confirmat de Covid-19 que es done al nostre entorn, cal no alarmar-se, tindre calma i paciència, seguir les indicacions de les autoritats sanitàries i aclarir qualsevol dubte telefonant al 900 300 555.

La principal mesura per a controlar la Covid-19 és tallar en sec la cadena de transmissió del virus. Com? Fent autoaïllament preventiu si eres contacte estret sense precaucions i complint correctament la quarantena si, efectivament, es confirma que eres contacte estret o que tens la infecció per Covid-19.

És més important fer correctament l’aïllament preventiu que no precipitar-se fent la PCR. La realització de la PCR no és una urgència. La PCR detecta que hi ha activitat viral i pot donar-se un fals negatiu si es realitza massa prompte. Cal seguir les indicacions del o de la professional de la salut i esperar en aïllament preventiu fins que et donen la citació per a la PCR. Si eres contacte estret d’un cas positiu, una PCR negativa no significa que hages de deixar l’aïllament preventiu, cal seguir en aïllament durant els dies que t’indiquen.

Recorda una frase que pot generar calma i tranquil·litat: “el contacte d’un contacte NO és un contacte”. La proximitat a un cas sospitós o confirmat de Covid-19 no vol dir que sigues un contacte. “Contacte estret” és una persona que ha estat més de 15 minuts a menys de dos metres i sense mascareta, al costat d’una altra persona que siga cas Covid-19. Estigues tranquil o tranquil·la que el personal sanitari valorarà el tipus de contacte que eres tu.

La infecció per Covid-19 és una malaltia nova i hi ha moltes coses que desconeixem, per això és important no fer cas de suposades “persones expertes” ni difondre rumors ni comentaris sobre possibles persones infectades del teu entorn. No hem de generar alarma injustificada. Si necessites informació o aclarir dubtes, acudix a fonts oficials com la pàgina web de la Generalitat Valenciana: http://coronavirus.san.gva.es/ o telefona al 900 300 555.

Des del Departament de l’Àrea de Salut de la Ribera es remarca que este decàleg serà efectiu si confiem en les autoritats locals i sanitàries. Així mateix, asseguren que els centres de salut, dels municipis de l’àrea de salut, tracten d’organitzar-se per donar la millor atenció possible, però és un moment complicat i poden tindre deficiències i mancances.



La comunicació que arriba des del departament de salut a l’Ajuntament recorda que és essencial mantindre la calma, exposar amb educació aspectes que es poden millorar i aportar propostes. La confiança, les bones formes, la comunicació i la responsabilitat social són les vacunes que disposem ara per ara per a controlar el virus.