Pere Fuset, regidor de Cultura Festiva, ens parla de les novetats de la Cavalcada dels Reis Mags de València

Enguany comptarà amb nous personatges, com Dolça, la Caramel·lera Reial, i «es consolida com un espectacle artístic de carrer amb personalitat i identitat local»



El regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, ha informat hui d’esta celebració «que s’ha consolidat durant els últims anys com un espectacle de carrer artístic, amb personalitat i identitat local amb la creació de personatges propis de la cavalcada de València com la Missatgera Caterina, el Patge Miquel, el Senyor Carbó i, ara, Dolça». En parlar de l’impuls que l’Ajuntament ha donat a l’arribada dels Reis d’Orient amb set cançons compostes i interpretades específicament (dos d’elles s’estrenaran enguany), i la creació de 4 carrosses i estructures, que formen part del patrimoni de la Cavalcada, el regidor ha explicat el caràcter «descentralitzador» d’esta festa, que ja ha començat amb la visita de la missatgera Caterina als barris de la ciutat per recollir les cartes dels xiquets i xiquetes.



Pel que fa al contingut de la cavalcada, Pere Fuset ha indicat que estarà formada per quinze seccions diferenciades. L’Obertura de la desfilada, amb la participació de la banda municipal i els cabuts i gegants històrics de la ciutat, donarà pas a carrosses i disfresses de col·laboradors i convidats, «a qui se’ls ha demanat que s’adeqüen el tema de l’ecologia i el medi ambient com Expojove. Seguidament, passarà el patge Miquel, acompanyat d’un paó reial gegant (d’Efímer produccions)».