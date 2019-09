Perill de retorn de mosquit tigre després de les inundacions

Print This Post

Després de les inundacions arriba el mosquit tigre

Dana el temporal que ha assolat el Mediterrani fa tan sols una setmana, només ha destruït milers d’hectàrees de camp, no només ha deixat famílies senceres sense casa, les conseqüències del Dana van més enllà, i donen pas ara a una nova floració del temut mosquit tigre

L’aigua estancada i les altes temperatures dels dies següents a les inundacions han propiciat el retorn de l’insecte

Els tractaments que des dels ajuntaments de la Ribera s’han fet durant l’estiu per tal d’erradicar la presencia tant del mosquit tigre com de la mosca negra, és possible que necessiten a hores d’ara un reforç

Des de les Institucions com sempre es demana precaució i sobretot prevenció des de la mateixa vivenda

A més, no apropar-se a zones humides prop de rius i llacs, per tal d’evitar les molestes picadures