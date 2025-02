Perillós trasllat en BIOPARC València de la parella de pitó de Seba

Un trasllat de màxima precaució per garantir el benestar de la serp més gran d’Àfrica

Tres experts per exemplar en una operació complexa i totalment segura

BIOPARC València ha realitzat una complexa operació per traslladar una parella de pitons de Seba, la serp més gran d’Àfrica, per tal de millorar el seu terrari i garantir el seu benestar.

L’actuació ha requerit fins a tres persones per exemplar, seguint estrictes protocols de seguretat, donada la gran mida i força d’aquesta espècie. Un treball de precisió per assegurar una transició segura tant per als animals com per als cuidadors.

Serge Barberà, responsable del departament d’aigües de BIOPARC València, explica com s’ha dut a terme aquest trasllat tan delicat.

BIOPARC València continua amb el seu compromís per la conservació i el benestar animal, oferint als visitants una experiència única en contacte amb la natura.