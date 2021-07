Persones majors d’Alaquàs aprenen com funcionen les App de smartphone i tauleta en un curs gratuït sobre noves tecnologies

Print This Post

Persones majors d’Alaquàs han participat recentment en un curs de formació digital gratuït per a conéixer el funcionament de les APP de smartphone i tauleta així com altres aplicacions d’interés. El curs ha ha sigut organitzat per la Fundació Cibervoluntarios a través de l’escola tecnològica de la Fundació AEB de la Asociación Española de Banca i ha comptat amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alaquàs.

El curs s’ha desenvolupat en diferents sessions a través de les quals s’ha ensenyat el funcionament de l’APP de videocridades i WhatsApp, l’APP per a demanar cita sanitària i la de banca digital i s’ha mostrat també l’ús de l’APP d’oci i xarxes socials. Les persones interessades han pogut participar en aquestes sessions tant de manera presencial com en línia.

Es tracta del primer curs de formació digital que l’Ajuntament d’Alaquàs ofereix de manera conjunta amb la Fundació Cibervoluntarios. El cicle s’ha iniciat amb un curs específic per a persones majors però l’objectiu és continuar posant en marxa aquest tipus de formacions per a tots els públics.