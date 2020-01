Philippe Jaroussky debuta a les Arts amb ‘Lieder’ de Schubert

Print This Post

El prestigiós contratenor francés, acompanyat al piano per Jérôme Ducros, mostra a València la seua faceta com a intèrpret d’aquest gènere

Les Arts recorda que les localitats per als recitals d’aquest cicle, que acull la Sala Principal, oscil·len entre els 20 i els 40 euros

El contratenor francés Philippe Jaroussky debuta al Palau de les Arts diumenge que ve, 12 de gener, en la tercera sessió del cicle ‘Les Arts és Lied’.

El prestigiós intèrpret és una de les figures més rellevants del panorama líric, que se suma a la nòmina de grans veus que debuten a les Arts en la temporada 2019-2020.

Públic i crítica acrediten Philippe Jaroussky com el contratenor per excel·lència de la seua generació tant pels seus treballs als principals teatres i festivals com pels seus registres discogràfics.

Amb l’acompanyament pianístic de Jérôme Ducros, el contratenor, gran estrela del repertori barroc, presenta a les Arts la seua incipient faceta de ‘liederista’, amb la qual farà gala del mestratge tècnic i elegància que caracteritzen les seues actuacions.

Com a carta de presentació, Philippe Jaroussky interpreta partitures de Franz Schubert, sense dubte el gran mestre del ‘lied’, no solament per les més de 600 peces que va deixar escrites, sinó també pel lirisme i riquesa de les seues obres.

‘Les Arts és Lied’, el primer cicle que el centre d’arts consagra a aquest gènere, continuarà amb els recitals del baríton britànic Simon Keenlyside -el dia 1 de febrer-, i la soprano guipuscoana Ainhoa Arteta, el 15 de març.

El coliseu recorda als interessats que el preu de les entrades oscil·la entre 20 i 40 euros i que podran ser adquirides a les taquilles del teatre i a través de la web www.lesarts.com.