Picassent acollirà el Campionat Comunitat Valenciana Féminas de ciclisme

El Bici Club Picassent, junt amb l’Ajuntament de Picassent i la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana, organitzen este esdeveniment de rellevància per al ciclisme femení, únic al territori valencià.



El ciclisme femení té una cita de gran rellevància este pròxim 29 de maig al poble de Picassent. El Bici Club, amb la col·laboració del consistori picassentí i la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana, organitza el Campionat Comunitat Valenciana Féminas – Gran Premi Ajuntament de Picassent, una jornada competitiva que acollirà diferents categories de ciclisme femení, esdeveniment únic a la Comunitat Valenciana.



Este Campionat autonòmic constarà de 4 categories: junior, elit, màster i cadet. Les tres primeres faran un recorregut de 80 km pel terme de Picassent, i la categoria més jove hi realitzarà un recorregut més curt de 60 km. Les inscripcions estan ja obertes, i superen, quan falten encara dies per a la competició, les 60 corredores.



Este mateix dia, a la vesprada, Picassent acollirà també l’edició número 29 del Memorial Salvador Agulles, una cursa ciclista ja tradicional al poble dirigida a les escoles de ciclisme, amb dos recorreguts, d’11 km per a les xiques i d’1 km per als més menuts i menudes.



“Estem molt contents que l’esport de competició torne a marxar. A més, una competició com esta, a l’aire lliure, en una zona àmplia com la del polígon, compleix totes les condicions perquè siga una exitosa jornada”, declarava Hector Pradas, regidor d’esports de l’Ajuntament de Picassent, als micròfons de Ràdio l’Om.



La presentació oficial d’este Campionat tenia lloc este passat dilluns, al Saló de Plens de l’Ajuntament de Picassent, a on assistien, a més de l’alcaldessa Conxa Garcia i el regidor d’esports, Hector Pradas, el president de la Federació Valenciana de Ciclisme, Amadeo Olmos, el president del Bici Club, Fernando Gericó, i la ciclista picassentina Ainara Albert.



“Com aficionat al ciclisme, és un goig saber que a Picassent s’organitza un campionat que acollirà a les millors ciclistes espanyoles de la categoria”, afirma Amadeo Olmos, president de la Federació, afegint que “des de la federació teníem ja moltes ganes de tornar a celebrar carreres cada cap de setmana i tornar a una certa normalitat”.

