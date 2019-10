Picassent acull la celebració del XII Congrés Citrícola de l’Horta Sud

El fòrum, organitzat per l’Ajuntament i el Grup Cajamar, es converteix en una cita de referència per a l’agricultura valenciana i analitza la situació actual que travessa el sector



El XII Congrés Citrícola de l’Horta Sud s’ha convertit en una cita de referència per a l’agricultura valenciana a Picassent. En l’edició d’este any, en la qual han participat prop de 200 persones, s’han abordat diversos temes d’interès per a la citricultura del segle XXI a través del diagnòstic de les possibles causes de la crisi agrícola així com la implementació de noves tècniques i la mecanització de la producció, tendències de consum de fruites i hortalisses, entre altres aspectes.



La jornada, que va tindre lloc a la sala d’actes de la Casa de Cultura, va ser inaugurada per la consellera d’Agricultura i Desenvolupament Rural, Mireia Mollà, l’alcaldessa de Picassent, Conxa Garcia, el regidor d’Agricultura, Joan Vicent Aguado i Federico Zambruno, director de Negoci de Cajamar a València i Castelló.



En el seu discurs inaugural, la primera edil va afirmar que, «Picassent és un municipi on el cultiu de cítrics ha estat durant molts anys la base de l’economia local. Amb el pas del temps, la indústria i el comerç han anat guanyant terreny. Entre totes i tots hem de col·laborar i unir esforços per a continuar treballant pel futur de l’agricultura».



Per la seua part, la consellera d’Agricultura, Mireia Mollà, va tenir paraules d’agraïment a totes les persones que segons va manifestar, construeixen el camp valencià, «Ens enfrontem davant reptes importants; des de l’Administració apostarem per aconseguir explotacions competitives. Cal conjugar l’especialització i el saber fer amb la grandària empresarial, per això, és imprescindible un treball coordinat entre tots els agents que estem en el sector per a protegir-lo».



Federico Zambruno, director de Negoci de Cajamar, va voler destacar el compromís del Grup amb la transmissió de coneixement al sector agroalimentari així com en el desenvolupament d’un model productiu sostenible, competitiu, i rendible, «La producció citrícola ha d’incorporar innovacions tecnològiques i de coneixement, així com noves estratègies productives i comercials que asseguren la seua rendibilitat»..



L’esdeveniment s’emmarca dins del programa de formació finançat per la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural-UE.