Picassent acull la XX Trobada de Bandes Juvenils de l’Horta Sud

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La jornada, dirigida a totes les bandes juvenils de la comarca, va consistir en una cercavila musical pels carrers del municipi amb la interpretació final d’una peça conjunta, el pasdoble ‘València’, tocada pels músics participants a la plaça de l’Ajuntament baix la batuta del mestre director Juan Bautista Soria Medina

Vesprada festiva i musical la viscuda dissabte al nostre municipi amb la celebració de la XX Trobada de Bandes Juvenils de l’Horta Sud. I és que més de mil músics es donaren cita al nostre poble per participar d’esta fita musical. Així, a les 19:30 h la macrobanda va eixir del CEIP Mare de Déu de Vallivana per realitzar la desfilada pels carrers del municipi. L’alcaldessa de Picassent, Conxa Garcia, el regidor de Cultura i Festes, Jaume Sobrevela, i el president comarcal Horta Sud de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV), Vicent Lluna, juntament amb altres autoritats i alcaldes i alcaldesses de la comarca, anaven donant la benvinguda a totes les bandes en l’stand instal·lat al carrer Calvari.

Ja congregada la multitud a la plaça de l’Ajuntament, el mestre i director picassentí, Juan Bautista Soria Medina, va ser l’encarregat de dirigir la multitud instrumental amb la interpretació del pasdoble València des del balcó de l’Ajuntament.

Arribada la nit, un sopar de convivència amb una paella gegant va reunir els músics participants i persones convidades al punt inicial de la trobada, el pati del CEIP Mare de Déu de Vallivana, per donar per finalitzat este esdeveniment cultural que convoca cada any a més de 1.000 músics de la comarca i que enguany coincideix amb la celebració del 100 aniversari de la Societat Artístico Musical Picassent.