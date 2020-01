Picassent aposta per la convivència i presenta el seu Pacte Cívic

Connect on Linked in

El Pacte cívic és un gran repte que s’enceta gràcies a la col·laboració de diverses entitats com ara la Fundació Horta Sud, els grups polítics municipals i una nodrida representació de les associacions del municipi



Picassent és un poble viu, on la seua ciutadania participa activament per respectar i millorar l’entorn, per fomentar el comerç de proximitat, per formar part de la vida associativa i per cultivar eixe sentiment de pertinença que ha d’unir un poble.



Per això, ahir per la vesprada, la Casa de Cultura, va acollir la presentació del Pacte Cívic, una iniciativa municipal que naix amb l’objectiu d’arribar a un pacte de mínims de convivència, subscrit entre administradors, institucions, associacions i la gran majoria de ciutadans i ciutadanes que consideren prioritari treballar pel civisme.



I és que les primeres accions del pacte cívic ja són visibles al municipi. Durant els pròxims mesos, la campanya de difusió, a través del seu lema «En cap cap cap», ocuparà l’espai urbà mitjançant la instal·lació d’un cap gegant com a element visible del pacte a diversos punts de la localitat com ara, la plaça de l’Ajuntament, el Poliesportiu, el parc Amadeo Lerma, l’estació de metro, el mercat, el parc Abril Martorell, l’Escola d’Adults i l’IES l’Om.



Esta escultura itinerant ja es pot visitar a la plaça de l’Ajuntament. Allí la ciutadania pot acostar-se per llegir i conéixer els missatges principals d’este pacte. També els carrers de Picassent són els escenaris on diverses banderoles mostren missatges com: «En cap cap cap tolerar actituds discriminatòries»; «En cap cap cap xafar les flors dels nostres parcs»; «En cap cap cap embrutar Picassent»; «En cap cap cap deixar la caca del gos enmig del carrer»; «En cap cap cap tirar el sofà trencat on no toca», «En cap cap cap pillar el cotxe per a anar al carrer del costat», «En cap cap cap molestar amb el temasso a tot volum».



La roda de parlaments va començar amb el torn de Jaume Sobrevela, regidor de Cultura i joventut i iniciador polític d’esta iniciativa. Tot seguit, va prendre la paraula el regidor de Participació Ciutadana, Salvador Morató, qui va manifestar que «Amb el Pacte Cívic volem donar a la ciutadania l’oportunitat de construir un model de poble participatiu».



Per la seua part, Imma López, presidenta de la Fundació Horta Sud, i Julio Huerta, coordinador de la mateixa, es mostraren molt satisfets d’esta iniciativa que ja està deixant les primeres accions, «Picassent Cívica ha de ser el model de poble que totes i tots desitgem, el poble de la paraula, prioritzant el bé comú al bé individual».



Per finalitzar, l’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, va manifestar la seua satisfacció així, «A Picassent estem hui d’enhorabona perquè este Pacte Cívic que presentem suposa un destacat pas endavant pel que fa al desenvolupament de la localitat com a societat que creix i on els seus membres s’interrelacionen respectant les pròpies llibertats».



Tota la informació sobre el Pacte Cívic de Picassent pot consultar-se en: www.picassent.es/pactecivic