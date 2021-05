Picassent aprova les bases per a la segona convocatòria del Pla Resistir amb una dotació de vora 250.000 euros

Print This Post

Estes ajudes, gestionades per l’Ajuntament de Picassent, amplien el seu marc de cobertura per a més sectors i activitats empresarials que han patit la crisi de la Covid19

Les ajudes del Pla Resistir, finançades per la Generalitat Valenciana, la Diputació de València i l’Ajuntament de Picassent, continuen ampliant el marc de cobertura i el consistori, que gestiona els fons, ha presentat una segona convocatòria que en esta ocasió amplia els sectors que poden acollir-se a elles i que està dotada amb vora 250.000 euros. Així, s’han inclòs diferents col·lectius entre les quals es troben sectors relacionats amb les arts gràfiques, diferents vessants del comerç al detall, la fotografia, taxi i activitats de reparació, llavat i neteja, perruqueries, entre altres. La descripció de totes les activitats poden consultar-se en l’Annex I de les bases publicades a la pàgina web municipal, a través del següent enllaç: http://www.picassent.es/va/plaresistir

Precisament hui, s’ha celebrat un webinar on line amb l’objectiu que totes les persones i comerços interessats pogueren conèixer de primera mà com adherir-se a les mateixes i resoldre els seus dubtes.

En este sentit, i segons ha manifestat l’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, qui també ha estat present durant la celebració d’esta trobada telemàtica, “La idea de l’Ajuntament és continuar oferint este tipus d’ajudes per ajudar els sectors que més han patit la crisi sanitària ocasionada per la Covid19 així com l’assessorament en el procés de sol·licitud i tramitació”.

Recordem que ja en la primera convocatòria l’Ajuntament va fer efectiu el pagament de 71 ajudes amb un valor de 164.811’22 euros. Les ajudes tenen una dotació fixa de 2.000 euros per cada persona autònoma i micro empresa i més de 200 € per cada treballador/a en plantilla contractat a data 31 de desembre de 2020.

Les persones que vulguen acollir-se a estes ajudes disposen fins el 31 de maig per poder-ho fer. Qualsevol dubte, podrà ser resolt a través de l’Agència de Desenvolupament Local, al telèfon 96 123 06 90 o a través del correu electrònic aedlpicassent@picassent.es