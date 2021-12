Picassent aprova un pressupost municipal que prioritza la sostenibilitat i les polítiques socials

Connect on Linked in

Les inversions marcades per l’Edusi, les ajudes socials i la millora en els serveis a la ciutadania es troben entre els pilars bàsics d’este nou exercici.

Picassent ja té aprovat el pressupost municipal per a l’any 2022 després la celebració d’un ple extraordinari en el que els membres de la Corporació han donat llum verda als comptes del proper any per majoria amb els vots a favor de l’equip de govern, PSOE, l’abstenció de Compromís i els vots en contra de Partit Popular, Unides Podem i Ciudadanos.

Un pressupost que ascendeix a un total de 18.481.792,20 euros y que representa un increment d’un 2,6 % respecte al de 2021.

De nou, sense increments en los impostos

En els ingressos, destacar que un any més no s’ha produït cap increment en els impostos directes, sinó més bé s’han inclòs bonificacions d’un 10 % i un 15 % en l’IBI durant 3 anys en cas que la vivenda obtinga l’electricitat a través de energia solar per autoconsum, a més es manté la bonificació del mateix impost a les famílies nombroses, que són ja més de 150 en tota la població. Així mateix, respecte a les taxes i preus públics, únicament s’ha incrementat la taxa de recollida de fem degut a l’entrada en vigor d’un nou contracte que ha actualitzat i millorat la qualitat del servei. Per altra banda, per a les empreses es bonifica l’ICIO també per la instal·lació de plaques d’energia solar.

També per al 2022 se contempla un increment del 13% en els ingressos del govern central així com mes de 800.000 euros de la Generalitat Valenciana per a finançar als professionals dels Serveis Socials.

Salt qualitatiu en els serveis prestats a la ciutadania

Respecte a la despesa corrent, es veu augmentada en un 32 %, però és a causa de les noves licitacions de serveis de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària, a més del de jardineria i el nou contracte de neteja d’edificis municipals i escoles que entrarà en vigor a la meitat de l’any que ve. Tots ells, recullen millores importants com és la renovació de maquinària i la incorporació de noves tecnologies i increment de personal.

Inversions marcades per la sostenibilitat ambiental i social

Però, a més, a través del pressupost s’observa en les inversions una gran aposta per la sostenibilitat tant mediambiental com social, en la línea marcada per l’EDUSI. I en el primer cas, açò es tradueix en la previsió de que en l’any 2022, el 90 % de l’enllumenat públic siga de tecnologia LED i altre objectiu és que la majoria d’edificis municipals compten amb plaques solars, dins un projecte de millora energètica amb una inversió de 286.000 euros. A més, es preveu la dotació d’un carril bici per al Polígon Industrial i la implementació dels camins escolars segurs donant sempre prioritat al vianant.

Respecte a la sostenibilitat social, destacar que el municipi de Picassent continua avançant en el progrés situant de nou les polítiques socials com a pilar fonamental dels pressupostos, així, pel que fa als 950.000 euros previstos per a transferències corrents, destacar que més del 30 % van destinats a ajudes socials. Per altra banda, la partida d’ajudes al transport per a joves estudiants s’ha incrementat a 60.000 euros.

Construcció d’un nou edifici multifuncional

A més, en la mateixa línea, es va a continuar treballant per l’emprenedurisme, l’ocupació, la igualtat, la innovació i la modernització administrativa, objectius que es voran reflectits en la construcció de un centre multifuncional amb una aportació municipal de 305.000 euros i que se destinarà a diversos usos previstos com ara l’atenció a la dona, servei de formació per a l’ocupació, per a joves i la implantació d’una oficina de projectes europeus i innovació.

Altres inversions són la redacció i l’execució de diversos projectes de carril bici, la finalització de la reurbanització dels carrers Barraques i Cervantes i el projecte de subministrament d’aigua potable per a les urbanitzacions de El Pinar i l’Alteró de Mompoi. Per altra banda, a estes actuacions podran afegir-se unes altres el proper més de març després de la liquidació del pressupost, ja que l’ús del romanent de tresoreria farà que s’incorporen noves partides per a inversions.

Segons manifesta el regidor d’Hisenda, Paco Quiles, “El pressupost del 2022 té com a principal objectiu anar finalitzant els projectes aprovats per el EDUSI així com incrementar la despesa social que en aquestos pressupostos suposa el 30% per a que cap ciudatà es quede darrere i que la recuperació tres aquesta pandèmia siga lo mes justa possible”