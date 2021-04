Picassent asfalta amb fons propis diversos camins rurals del terme municipal

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Vora 6 quilòmetres de camins veuen ja millorat el seu estat a través d’unes actuacions que s’emmarquen dins del projecte municipal d’asfaltat de camins rurals 2020 que han tingut un cost de 169.587’30 €

L’Ajuntament de Picassent continua treballant en el manteniment, reparació i condicionament dels camins que conformen el terme municipal. Per això, durant estos últims dies s’ha procedit a reasfaltar i millorar alguns camins rurals que necessitaven d’una intervenció urgent, com són els següents: Camí de la Coma, tram des de el polígon industrial fins l’A7; dos trams del camí de Torrent; el camí del corral de Pasqual, des del camí de Llombai fins el camí del Pla de Morredondo; dos trams de la via de servei ubicada junt al by-pass, un tram des de Sant Ramón i un altre tram entre Delícies i el canal; i el camí de Torrent, des del pont del by-pass fins l’encreuament amb Sant Ramón.

Així també s’ha procedit al repàs de la senyalització horitzontal i el marcat de les línies en l’eix de les carreteres.

L’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, ha manifestat al respecte que, «Tenim un terme molt extens que necessita de la seua conservació i manteniment. La intenció d’este equip de govern és la millora contínua de les vies que el travessen».