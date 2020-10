Picassent atorga ajudes agràries fins a 35 euros per fanecada

Connect on Linked in

L’ordenança per incentivar la recuperació agrària pretén pal·liar la situació crítica que viu el camp amb la posada en marxa de polítiques i iniciatives de caràcter municipal destinades al foment de l’agricultura com a sector econòmic de present i de futur.



L’Ajuntament de Picassent contempla una ordenança d’ajudes per tal d’incentivar la recuperació agrària al municipi. L’objectiu és ben clar: intentar que les parcel·les i cultius abandonats tornen a ser rendibles i tindre cada vegada més, un terme viu. En les noves bases específiques per a la concessió d’estes ajudes, la quantitat de la subvenció passa de 21 a 35 euros per fanecada, fins a un màxim de 1.500 euros per sol·licitud i persona beneficiària, en un clar impuls al conreu de les terres del terme picassentí, tot i que estes ajudes no eximeixen de l’obligació del pagament del rebut d’IBI rústica.



En este sentit, el regidor d’Agricultura, Joan Vicent Aguado, ha volgut destacar «la importància de mantenir el nostre patrimoni natural, més si tenim en compte que Picassent disposa d’un dels termes més extensos de la província de València, prop dels noranta quilòmetres quadrats». A més a més, estes ajudes són una iniciativa pionera en tota la comarca de l’Horta Sud, l’objectiu de la qual és fer valdre el caràcter agrícola de la localitat i estimular l’agricultura en aquells terrenys que es troben abandonats.



El termini de presentació finalitza el pròxim dijous 15 d’octubre i totes les persones interessades podran presentar les sol·licituds, amb cita prèvia, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.