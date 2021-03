Picassent busca les diferències que fan feminisme

Connect on Linked in

La campanya del 8M identifica les accions quotidianes que ajuden a tindre una societat més feminista.

L’Ajuntament de Picassent presenta enguany una campanya per al 8 de març, sufragada pels fons del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, adaptada a la situació actual i centrada en visibilitzar l’evolució i els canvis que s’han produït a la nostra societat amb el pas del temps i, concretament, al municipi de Picassent, en matèria d’igualtat.

Per això s’han composat quatres escenes que representen àmbits quotidians del dia a dia ambientats en anys diferents, comparant-se així amb el moment actual. Quatre escenes fàcilment identificables per a la ciutadania a partir de les quals s’ha realitzat una definició del concepte de feminisme. Un concepte que de vegades és rebutjat doncs s’entén com a l’oposat del masclisme, idea que es pretén eradicar assenyalant diferents accepcions del terme per identificar-les a accions quotidianes que tenim integrades i normalitzades hui en dia i que no reparem en elles i que fan que la nostra societat siga més igualitària i feminista.

Com en altres ocasions per a esta campanya, hem comptat amb la participació del veïnat i que es troba representada per la població més jove, el professorat, el teixit comercial, així com personal treballador de l’Ajuntament.

Totes i tots sabem que el 8M del 2021 es troba marcat per la pandèmia global sanitària de la Covid19. Per este motiu, des de l’Ajuntament i a través de la Regidoria d’Igualtat, s’ha considerat suspendre la programació d’activitats habitual que comportava l’assistència i la participació en massa de persones, com és el cas de la Manifestació a València.

Eixa programació presencial s’ha substituït per un decàleg amb accions que tracta de commemorar esta data de forma alternativa. Accions com vestir-se eixe dia amb una peça de color morada; comprometre’s públicament amb el feminisme; decorar els balcons i els espais de treball amb banderoles i cartells feministes; sol·licitar una cançó a l’emissora municipal Ràdio l’Om; compartir la campanya de la Regidoria, entre d’altres, són algunes de les iniciatives que es proposen a través de les xarxes socials per fer-les visibles en esta data.

A més, una programació especial des de l’emissora donarà cobertura i ampliarà la difusió amb testimonis que mostren l’evolució en matèria d’igualtat.