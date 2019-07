Picassent celebra la Festivitat de Sant Cristòfor Màrtir

Print This Post

Cada 10 de juliol a Picassent es celebra la festivitat de Sant Cristòfor Màrtir. Per això, durant el dia d’ahir, diversos actes festius i també religiosos congregaren el veïnat en diferents punts del municipi per celebrar esta festa.



Picassent està en Festes. Ahir dimecres, a les 12 hores, va tindre lloc la missa major a l’església de Sant Cristòfor i posteriorment, la tradicional benedicció de vehicles a la plaça. A les 14 hores, l’olor a pólvora va inundar la plaça amb la mascletà, encesa enguany per Vicent Cardona, rector titular de la parròquia de Sant Cristòfor i per Cristóbal Sobrevela, fill de Picassent i també rector. Tots dos varen tindre este honor convidats per l’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia. I és que, enguany, tots dos, compleixen 50 anys dedicats al sacerdoci.



La processó vespertina amb la imatge del sant pel recorregut habitual va donar pas al Festival de Bandes de música a la plaça de la Constitució, amb la participació de la Banda Simfònica de l’Agrupació Musical l’Amistat de Quart de Poblet dirigida per José Onofre Díez Monzó i la Banda Simfònica de la Societat Artístico Musical Picassent, baix la batuta del seu director, Victor Soria Uriós.



Les persones assistents disfrutaren d’una vetlada molt agradable amb les peces interpretades pels conjunts instrumentals amb un ampli repertori d’obres de diversos compositors. Al finalitzar les intervencions de les dos bandes, l’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, va fer entrega d’una placa commemorativa a cada agrupació musical en record i agraïment a la seua participació. Seguidament, un castell de focs d’artifici donava per conclosa una jornada plena de festa i tradició al nostre poble.