Picassent celebra la setmana de l’arbre amb l’alumnat del municipi

Més de 400 alumnes dels 7 centres educatius del poble participen en unes jornades educatives al voltant de l’estima i la cura del nostre entorn natural.



Un any més la Regidoria d’Agricultura de l’Ajuntament de Picassent organitza la setmana de l’arbre, una cita anual que té com a objectiu mostrar a la joventut del nostre poble la importància de cuidar la naturalesa que ens rodeja. 410 escolars, acompanyats del seu professorat, s’han desplaçat al paratge del Clot de les Tortugues per conéixer més coses sobre les tasques de plantació i repoblació d’arbres. A més, la tècnica d’Agricultura, Susana Pastor, ha explicat conceptes bàsics d’esta pràctica, tan necessària i imprescindible per a mantindre viu el nostre entorn.



Conxa Garcia, alcaldessa del municipi, creu que és “molt important per a la nostra joventut conéixer el nostre entorn, tindre nocions de repoblació d’arbres i saber cuidar i estimar els racons naturals de Picassent”.