Picassent comença la vacunació dels majors de 90 anys contra la Covid19

Ahir dimecres, les persones majors de 90 i 100 anys del municipi varen començar a rebre la primera dosi de la vacuna contra la Covid19 al Centre de Salut de Picassent. Una jornada carregada d’emotivitat i també de molta esperança tal i com apunta Magdalena Martínez, coordinadora del Centre de Salut.

I és què, a poc a poc, continuen arribant les dosis d’esta vacuna a Picassent, per a d’esta manera anar portant a terme, segons els protocols sanitaris establerts, el calendari de vacunació del Ministeri de Sanitat i que la Conselleria de Sanitat i Salut Pública va adaptant per a tot el territori valencià.

D’esta manera, esta franja d’edat assenyalada és ja el tercer grup que rep la vacuna a Picassent, després que ja ho haget fet els residents a les residències ubicades al poble i també el personal sanitari del Centre de Salut. Seran així 137 les persones majors de 90 anys i 4 les persones majors de 100 anys les quals, durant els pròxims dies rebran esta primera dosi.

Des del Centre de Salut ja s’està contactant per via telefònica amb estes persones i/o els seus familiars per informar-los del dia i l’hora a la qual deuen acudir al Centre i segons el protocol i el seu estat, el personal sanitari es desplaça fins el domicili particular.

La regidora de l’àrea de Sanitat, Raquel Hervás, ha mostrat la seua satisfacció per este fet i segons ha manifestat, «Estes primeres vacunacions son un gran avanç per vèncer la Covid19”.