Picassent confecciona i reparteix 20000 mascaretes per a evitar el contagi del COVID-19

La solidaritat es dispara al municipi i ja són milers les mascaretes que estan confeccionant-se per moltes persones voluntàries de la localitat que treballen des de les seues cases en la creació d’estos elements de protecció

L’Ajuntament de Picassent, a través de la Regidoria de Participació Ciutadana, està coordinant el treball de desenes de persones que elaboraran a les seues cases un total de 20.000 mascaretes. Estos elements de protecció, estan creant-se des de l’Associació Tyrius Picassent i l’empresa local d’Isabel Serrano. En definitiva, un gran equip humà

format per més de 25 dones que aporten així el seu costat més solidari a esta situació que estem vivint. La tela de les mascaretes, elaborada amb teixit TST, ha sigut donada i preparada al tall per l’empresa T+2, a través de Jose Luís Hervás Sanbartolomé, veí de Picassent.

El repartiment de les mateixes ha començat hui dissabte casa per casa de la mà del Grup Jovenívol La Miraculosa. Els monitors i les monitores d’esta agrupació, de forma altruista i voluntària, seran els i les encarregades de fer arribar les mascaretes per tot el municipi.

En tot este entramat solidari també cal mencionar el treball logístic realitzat per l’Agrupació de Protecció Civil Picassent, els quals s’encarreguen de recollir i entregar les mascaretes entre cosidores i repartidors.

Tant l’alcaldessa de Picassent, Conxa Garcia, como el regidor de l’àrea de Participació

Ciutadana, Salvador Morató, es mostren molt agraïts per l’enorme impacte de generositat que este fet està tenint al municipi, “Des de l’Ajuntament, com a entitat promotora d’esta

acció, estem coordinant este treball que representa la solidaritat de Picassent en estos moments tan complicats. Entre tots i totes, estem convençuts que superarem esta crisi”.

Cal assenyalar que, les mascaretes són repartides en una bossa que conté un protocol per a la seua correcta utilització, i han sigut esterilitzades per garantir un ús segur i més higiènic.

Relacionats