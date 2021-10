Picassent contracta més de 50 persones a través de programes d’ocupació

Connect on Linked in

L’Ajuntament, a través de la regidoria d’Ocupació, Formació i Promoció Econòmica, destina més d’1 milió d’euros a contractacions amb les ajudes rebudes per Labora i Fons Europeus

L’Ajuntament de Picassent continua apostant per l’ocupació a través de múltiples iniciatives, entre elles està el Taller d’Ocupació Picassent Gestiona II, el qual, està a punt de donar principi sota la coordinació de la regidoria d’Ocupació gràcies a una subvenció rebuda per part de Labora de 482.716, 80 euros. Entre alumnat i equip docent, en ell participaran un total de 25 persones desocupades del municipi. Alumnes i alumnes, d’una manera mixta (teòrica i pràctica), cursaran Certificats de Professionalitat emmarcades en la gestió administrativa, entre elles, l’assistència documental i la gestió en despatxos i oficines.



Aquesta formació té una duració de 12 mesos i l’alumnat podrà adquirir els Certificats de Professionalitat corresponents als nivells 2 i 3. A més, el curs inclou també pràctiques tutoritzades en diferents departaments municipals. D’aquesta manera, queda patent la implicació municipal en la millora de la qualificació professional i la generació de noves oportunitats de treball.

D’altra banda, també per part de Labora s’ha rebut la quantitat d’euros, 348.000 pertanyents al ECOVID 2021, un programa de subvencions per a la contractació per part de les entitats locals de persones desocupades majors de 30 anys. Una iniciativa que es troba dins del marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana (Avalem Experiència Plus). Gràcies a aquesta subvenció es contractarà durant 1 any a un total de 14 persones a jornada completa.

Finalment, cal assenyalar també el EMPUJU 2021, un altre programa amb el qual es contractaren un total de 14 persones, menors de 30 anys, durant 1 any en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020. L’import aprovat per a la subvenció és de 307.011,55 euros.

A més, amb l’objectiu de facilitar a les persones desocupades el seu major accés a ofertes d’ocupació, s’ha iniciat una nova edició del taller d’alfabetització informàtica on s’explica detalladament com accedir a portals web i altres eines per a trobar treball.